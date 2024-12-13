Générateur de Vidéos Explicatives : Créez des Guides Engagés Facilement

Transformez votre script en vidéos explicatives de haute qualité et engageantes en quelques minutes grâce aux puissantes capacités de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de cours en ligne, démontrant le processus fluide de génération d'un 'générateur de vidéos explicatives' professionnel avec HeyGen. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical présentant les étapes, accompagné d'une voix off claire et instructive. La vidéo doit mettre en avant comment les avatars AI de HeyGen simplifient la création de contenu, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative convaincante de 90 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux départements de formation et développement, mettant en avant la puissance de HeyGen en tant que 'générateur de vidéos AI'. Le style visuel doit être moderne et captivant, utilisant des éléments animés dynamiques pour illustrer les concepts clés, soutenus par une voix off professionnelle et entraînante et une musique de fond percutante. Cette vidéo doit démontrer spécifiquement l'efficacité de la génération de vidéos de haute qualité en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer le contenu écrit en récits visuels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux marketeurs numériques et créateurs de contenu, illustrant comment ils peuvent 'créer des vidéos' pour des campagnes sur les réseaux sociaux en toute simplicité avec HeyGen. Le style visuel doit être rapide et dynamique, utilisant des coupes rapides et une musique de fond tendance, accompagnés d'une narration concise et énergique. Mettez en avant la facilité de production en présentant la vaste bibliothèque de modèles et de scènes préfabriqués disponibles pour un déploiement rapide de contenu.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide technique complet de 2 minutes pour les éducateurs en ligne mondiaux et les formateurs d'entreprise, explorant les capacités de la 'vidéo générée par AI' pour un apprentissage accessible. Le style visuel doit être clair et éducatif, incorporant des visuels divers à l'écran et une voix off calme et autoritaire, complétés par des sous-titres/captions précis et bien visibles. La vidéo démontrera comment HeyGen assure l'inclusivité en générant automatiquement des sous-titres/captions pour tout le contenu vidéo, atteignant un public plus large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives

Transformez facilement vos idées en vidéos explicatives professionnelles et de haute qualité en quelques minutes, en utilisant l'AI pour simplifier votre processus de création de contenu et engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par coller votre script détaillé dans la plateforme ou en sélectionnant un modèle préfabriqué pour guider la structure de votre vidéo explicative. Cela utilise notre capacité de texte-à-vidéo pour poser les bases.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement votre guide explicatif, puis associez-le à une voix off engageante générée par AI. Cela utilise notre fonctionnalité avancée d'avatars AI.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo explicative en incorporant des médias de stock pertinents de notre bibliothèque et en appliquant les couleurs et le logo spécifiques de votre marque. Notre vaste support de bibliothèque/médias de stock assure des vidéos visuellement attrayantes et de haute qualité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Une fois votre vidéo explicative parfaite, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité pour diverses plateformes, prête à être publiée et à engager votre audience. Notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'aspect rend le partage simple et efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez des Sujets Complexes

.

Décomposez des sujets complexes en vidéos explicatives faciles à comprendre, rendant l'information complexe accessible.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment fonctionne le générateur de vidéos AI de HeyGen pour créer des vidéos à partir de texte ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour transformer votre script écrit en une vidéo professionnelle générée par AI. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar AI, et notre générateur de texte-à-vidéo produira des vidéos de haute qualité avec des voix off réalistes et des visuels synchronisés.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos générées par AI avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des modèles préfabriqués, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez facilement éditer les vidéos pour correspondre à l'esthétique de votre marque et garantir que votre contenu se démarque.

Quels types d'avatars AI sont disponibles pour créer des vidéos avec des têtes parlantes ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et des options pour créer des têtes parlantes personnalisées adaptées à divers besoins professionnels. Notre générateur de vidéos AI en ligne facilite la sélection de l'avatar parfait pour transmettre efficacement votre message dans des vidéos marketing ou explicatives.

HeyGen prend-il en charge la génération de voix off et de sous-titres pour les vidéos ?

Oui, HeyGen prend entièrement en charge la génération robuste de voix off et les sous-titres ou captions automatiques pour chaque vidéo générée par AI. Cela garantit que votre contenu est accessible et percutant sur diverses plateformes, améliorant l'engagement et la portée des spectateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo