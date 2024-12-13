Comment utiliser le générateur de vidéos pour des vidéos IA époustouflantes

Transformez vos idées en vidéos engageantes rapidement avec Texte-à-vidéo à partir d'un script.

Pour les marketeurs occupés cherchant l'efficacité, créez un tutoriel de 1,5 minute démontrant comment utiliser le générateur de vidéos de HeyGen. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et informatif, combinant des enregistrements d'écran avec des superpositions de texte utiles à l'écran, narrée par une voix professionnelle et dynamique. Mettez en avant le processus fluide de transformation d'une invite textuelle en une vidéo complète générée par l'IA en utilisant la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir d'un script, montrant à quel point il est facile pour quiconque de créer un contenu captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les éducateurs et formateurs en ligne cherchant à personnaliser leurs supports d'apprentissage devraient visionner cette vidéo engageante d'une minute, mettant en avant la puissance du générateur de vidéos IA de HeyGen. Le style visuel sera moderne et dynamique, avec des avatars IA diversifiés présentant du contenu éducatif, accompagnés d'une voix amicale et claire. Démontrez comment les avatars IA de HeyGen donnent vie aux présentations, rendant les sujets complexes plus accessibles et captivants pour les étudiants.
Exemple de Prompt 2
Les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires de réseaux sociaux trouveront ce guide pratique de 2 minutes inestimable pour améliorer l'accessibilité des vidéos. Le style visuel sera dynamique et pratique, utilisant des écrans partagés pour démontrer l'effet avant-après de l'ajout de sous-titres professionnels, complété par une narration directe et informative. Ce guide expliquera spécifiquement comment utiliser la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen, en soulignant comment des outils d'édition simples peuvent améliorer considérablement l'engagement et la portée du public pour toute vidéo générée par l'IA.
Exemple de Prompt 3
Pour les débutants en création vidéo qui ont besoin d'un démarrage rapide, produisez une vidéo énergique et inspirante de 45 secondes. Avec un style visuel rapide, cette pièce montrera rapidement la polyvalence des modèles préfabriqués de HeyGen, accompagnée d'une musique énergique et d'une voix off percutante. Cette vidéo démontre efficacement comment n'importe qui peut instantanément créer un contenu captivant en utilisant la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen, simplifiant l'ensemble du processus de génération de vidéos.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles et engageantes en quelques étapes simples avec notre générateur de vidéos IA intuitif.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par entrer votre script ou vos invites textuelles. Notre générateur de vidéos IA avancé traitera votre entrée pour construire la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Renforcez votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour agir en tant que présentateur, assurant une touche personnalisée et professionnelle.
3
Step 3
Affinez avec des outils d'édition
Utilisez nos outils d'édition complets pour ajouter de la musique de fond, intégrer des photos et vidéos de stock, et générer automatiquement des sous-titres vidéo pour plus de clarté et de portée.
4
Step 4
Exportez votre chef-d'œuvre
Une fois votre vidéo parfaite, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect et téléchargez-la pour un partage immédiat sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la formation et l'engagement alimentés par l'IA

.

Améliorez les expériences d'apprentissage et la rétention en générant facilement des vidéos de formation engageantes, alimentées par l'IA, pour votre public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo ?

Le générateur de vidéos IA de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des invites textuelles ou des scripts complets alimentés par l'IA en contenu vidéo engageant généré par l'IA. Il suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère une vidéo complète avec des voix IA réalistes et des avatars IA dynamiques.

Puis-je personnaliser le contenu vidéo généré par l'IA dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des outils d'édition puissants pour personnaliser votre contenu vidéo généré par l'IA. Vous pouvez intégrer vos propres contrôles de marque, utiliser une vaste bibliothèque de photos et vidéos de stock, et choisir parmi divers modèles préfabriqués pour parfaire vos visuels générés par l'IA.

Quel type d'avatars IA HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?

Le générateur de vidéos IA de HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes, servant de têtes parlantes convaincantes pour votre contenu. Ces avatars IA sophistiqués peuvent être associés sans effort à des voix IA réalistes pour transmettre efficacement votre message, améliorant ainsi votre création vidéo.

Comment puis-je ajouter des sous-titres et télécharger ma vidéo terminée depuis HeyGen ?

HeyGen inclut un générateur de sous-titres vidéo intégré, vous permettant d'ajouter automatiquement des sous-titres précis à votre vidéo générée par l'IA. Une fois votre vidéo générée par l'IA terminée et perfectionnée, elle est prête pour un téléchargement de haute qualité et un partage sur toutes les plateformes.

