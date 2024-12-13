Comment utiliser le générateur de vidéos pour des vidéos IA époustouflantes
Transformez vos idées en vidéos engageantes rapidement avec Texte-à-vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les éducateurs et formateurs en ligne cherchant à personnaliser leurs supports d'apprentissage devraient visionner cette vidéo engageante d'une minute, mettant en avant la puissance du générateur de vidéos IA de HeyGen. Le style visuel sera moderne et dynamique, avec des avatars IA diversifiés présentant du contenu éducatif, accompagnés d'une voix amicale et claire. Démontrez comment les avatars IA de HeyGen donnent vie aux présentations, rendant les sujets complexes plus accessibles et captivants pour les étudiants.
Les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires de réseaux sociaux trouveront ce guide pratique de 2 minutes inestimable pour améliorer l'accessibilité des vidéos. Le style visuel sera dynamique et pratique, utilisant des écrans partagés pour démontrer l'effet avant-après de l'ajout de sous-titres professionnels, complété par une narration directe et informative. Ce guide expliquera spécifiquement comment utiliser la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen, en soulignant comment des outils d'édition simples peuvent améliorer considérablement l'engagement et la portée du public pour toute vidéo générée par l'IA.
Pour les débutants en création vidéo qui ont besoin d'un démarrage rapide, produisez une vidéo énergique et inspirante de 45 secondes. Avec un style visuel rapide, cette pièce montrera rapidement la polyvalence des modèles préfabriqués de HeyGen, accompagnée d'une musique énergique et d'une voix off percutante. Cette vidéo démontre efficacement comment n'importe qui peut instantanément créer un contenu captivant en utilisant la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen, simplifiant l'ensemble du processus de génération de vidéos.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes avec l'IA, attirant plus de clients et améliorant l'efficacité des campagnes.
Générez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes, améliorant l'interaction avec le public et élargissant votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo ?
Le générateur de vidéos IA de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des invites textuelles ou des scripts complets alimentés par l'IA en contenu vidéo engageant généré par l'IA. Il suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère une vidéo complète avec des voix IA réalistes et des avatars IA dynamiques.
Puis-je personnaliser le contenu vidéo généré par l'IA dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des outils d'édition puissants pour personnaliser votre contenu vidéo généré par l'IA. Vous pouvez intégrer vos propres contrôles de marque, utiliser une vaste bibliothèque de photos et vidéos de stock, et choisir parmi divers modèles préfabriqués pour parfaire vos visuels générés par l'IA.
Quel type d'avatars IA HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?
Le générateur de vidéos IA de HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes, servant de têtes parlantes convaincantes pour votre contenu. Ces avatars IA sophistiqués peuvent être associés sans effort à des voix IA réalistes pour transmettre efficacement votre message, améliorant ainsi votre création vidéo.
Comment puis-je ajouter des sous-titres et télécharger ma vidéo terminée depuis HeyGen ?
HeyGen inclut un générateur de sous-titres vidéo intégré, vous permettant d'ajouter automatiquement des sous-titres précis à votre vidéo générée par l'IA. Une fois votre vidéo générée par l'IA terminée et perfectionnée, elle est prête pour un téléchargement de haute qualité et un partage sur toutes les plateformes.