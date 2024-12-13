Comment enregistrer une vidéo tutorielle avec écran : Votre guide facile
Maîtrisez l'enregistrement d'écran pour des vidéos tutoriels professionnelles avec facilité, en ajoutant des sous-titres/captions clairs pour plus de clarté et d'impact.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Élevez votre contenu éducatif en maîtrisant des techniques avancées pour créer des vidéos tutoriels professionnelles, parfaites pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise. Ce guide de 2 minutes devrait employer un style visuel professionnel et engageant, utilisant éventuellement des écrans partagés, accompagné d'une présentation audio autoritaire mais amicale. Mettez en avant les "Avatars AI" et les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour un engagement et une accessibilité accrus.
Apprenez à intégrer un enregistrement de webcam captivant et un enregistrement audio cristallin dans vos critiques de produits ou vos sessions de coaching. Cette vidéo dynamique de 60 secondes, destinée aux marketeurs et coachs en ligne, mettra en scène un présentateur interagissant de manière dynamique avec l'écran, animé par un style audio enthousiaste et conversationnel. Soulignez comment la "Génération de voix off" de HeyGen peut peaufiner votre présentation.
Préparez et partagez rapidement votre contenu d'écran enregistré sur diverses plateformes avec facilité. Cette vidéo de conseils de 45 secondes, conçue pour les freelances et les gestionnaires de réseaux sociaux, nécessite une approche visuelle moderne et rapide démontrant diverses options d'exportation, accompagnée d'un style audio dynamique et concis. Illustrez la puissance du "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour garantir que votre vidéo soit parfaite partout.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la création de cours et la portée.
Produisez rapidement des cours complets avec des vidéos alimentées par l'AI, permettant une portée plus large pour votre contenu éducatif.
Améliorer la formation et la rétention.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les modules de formation en utilisant des vidéos pédagogiques dynamiques générées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels ?
HeyGen simplifie la création de vidéos tutoriels en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles sans avoir besoin d'un enregistrement d'écran traditionnel. Cette approche puissante permet une production efficace de vidéos tutoriels de haute qualité.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer le contenu des vidéos tutoriels ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes telles que des avatars AI, la génération de voix off et des sous-titres automatiques pour améliorer le contenu des vidéos tutoriels. Les utilisateurs peuvent également utiliser des modèles préconstruits et une bibliothèque multimédia pour créer des explications dynamiques et informatives.
HeyGen peut-il intégrer une marque personnalisée dans les vidéos éducatives et tutoriels ?
Oui, HeyGen prend en charge des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs personnalisées et des éléments spécifiques dans vos vidéos éducatives ou tutoriels. Cela garantit la cohérence de la marque dans tout votre contenu produit.
Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos tutoriels réalisées avec HeyGen ?
HeyGen propose des options d'exportation flexibles, permettant aux utilisateurs de télécharger leurs vidéos tutoriels dans divers ratios d'aspect et résolutions adaptés à un support multiplateforme. Cela garantit que votre contenu est prêt à être partagé sur n'importe quel canal souhaité.