Comment créer des vidéos de formation engageantes et éducatives

Transformez des sujets complexes en vidéos de formation claires et engageantes avec des sous-titres faciles à utiliser grâce à HeyGen.

386/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide pratique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur la façon de créer des vidéos de formation qui résonnent avec leurs équipes. Le style visuel doit être amical et illustratif, avec une musique de fond entraînante. Mettez en avant la facilité de transformer un storyboard bien structuré en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel de 90 secondes destiné aux responsables RH pour expliquer les avantages de créer des vidéos d'intégration percutantes pour les nouvelles recrues et faciliter le partage des connaissances. Le style visuel doit être moderne et corporatif, accompagné d'une narration claire et concise. Soulignez l'importance de l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce dynamique de 30 secondes pour les équipes marketing qui montre comment réaliser des vidéos de formation rapidement et efficacement pour des démonstrations de produits. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec une bande sonore vibrante. Illustrez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent simplifier le processus de création, même pour des sujets complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation

Produisez efficacement des vidéos de formation professionnelles et engageantes qui éduquent votre public avec facilité, en utilisant des outils alimentés par l'IA pour un processus de création simplifié.

1
Step 1
Créez votre script et votre plan
Commencez par définir vos objectifs d'apprentissage et rédiger un script clair. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer directement votre texte en contenu vidéo, garantissant une vidéo de formation cohérente et bien structurée.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et votre avatar AI
Sélectionnez parmi une variété de visuels, d'arrière-plans et améliorez votre vidéo avec un avatar AI professionnel. HeyGen propose divers "avatars AI" pour représenter votre marque et transmettre votre message efficacement, rendant votre contenu plus engageant.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et des sous-titres
Enregistrez ou générez des voix off captivantes pour votre matériel de formation et assurez l'accessibilité avec des sous-titres. Exploitez la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour donner vie à votre script avec une voix naturelle.
4
Step 4
Appliquez votre marque et exportez
Revoyez votre vidéo, appliquez les éléments uniques de votre marque comme les logos et les couleurs, et préparez-la pour la distribution. Utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour optimiser votre vidéo de formation pour n'importe quelle plateforme, garantissant une diffusion professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'éducation spécialisée

.

Simplifiez sans effort des sujets complexes ou techniques, tels que les sujets médicaux, en utilisant la vidéo AI pour améliorer significativement la clarté et l'impact éducatif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et une technologie de texte-à-vidéo. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu de haute qualité pour un partage efficace des connaissances.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace pour un contenu engageant ?

HeyGen améliore vos vidéos de formation avec des avatars AI réalistes, des modèles de vidéos de formation dynamiques et des contrôles de marque complets. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos d'intégration et vos tutoriels sont professionnels et captivants, faisant de HeyGen un puissant créateur de vidéos de formation.

HeyGen peut-il aider à la création de vidéos à partir de scripts et à l'accessibilité du contenu de formation ?

Absolument. HeyGen permet une conversion directe de texte-à-vidéo à partir de votre script, couplée à la génération automatique de sous-titres et de captions. Cela garantit que vos vidéos tutoriels techniques sont accessibles, faciles à suivre et efficacement produites à partir de votre script.

Comment HeyGen soutient-il les divers besoins en vidéos de formation ?

HeyGen offre une plateforme polyvalente pour divers besoins en vidéos de formation, y compris l'intégration de l'enregistrement d'écran et une riche bibliothèque multimédia. Cela en fait une solution idéale pour développer des tutoriels complets et efficaces et partager des connaissances générales sur différents sujets.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo