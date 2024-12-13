Comment éditer une vidéo tutorielle facilement et efficacement

Créez du contenu éducatif captivant plus rapidement en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, rendant le montage vidéo un jeu d'enfant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes pour les éducateurs et formateurs, détaillant les étapes essentielles pour améliorer l'audio et ajouter de la clarté à leurs vidéos tutoriels. Adoptez un style visuel professionnel avec un audio synchronisé, montrant comment effectuer un "Montage audio" de base et tirer parti de la "Génération de voix off" de HeyGen pour une narration précise, tout en assurant l'accessibilité grâce aux "Sous-titres/captions" automatiques pour leurs "vidéos de montage".
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel de 2 minutes pour les professionnels du marketing et les créateurs de cours en ligne sur l'affinement et l'exportation de leur contenu pédagogique. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et de marque, démontrant des techniques efficaces de "Coupe", l'insertion de "Texte et tiers inférieurs", puis les guider à travers l'utilisation des fonctionnalités de "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour produire un "export de votre vidéo" de haute qualité optimisé pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 75 secondes pour les créateurs de contenu occupés et les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment rationaliser le processus de "montage vidéo" en utilisant l'IA. Le style visuel et audio doit être moderne et efficace, démontrant comment le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen peut rapidement générer du contenu, complété par des "Avatars IA" pour la présentation et des "Sous-titres/captions" automatiques à partir de "Transcriptions IA" pour économiser un temps de production considérable.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne l'édition de vidéos tutoriels

Maîtrisez vos vidéos tutoriels avec un processus simple en 4 étapes, conçu pour rendre le montage efficace et votre contenu professionnel et engageant pour votre public.

1
Step 1
Créez votre contenu initial
Commencez par télécharger vos séquences existantes ou générer un nouveau contenu en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen. Cette étape fondamentale est cruciale pour organiser vos séquences et votre audio avant de commencer le montage.
2
Step 2
Appliquez des modifications et des ajustements
Utilisez les outils de montage pour couper les sections inutiles, intégrer les sous-titres/captions de HeyGen pour une meilleure accessibilité, et affiner le flux narratif de votre vidéo tutorielle.
3
Step 3
Ajoutez des éléments visuels
Améliorez votre vidéo avec l'ajout de "Texte et tiers inférieurs" de HeyGen pour mettre en avant les informations clés. Incorporez des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs de marque pour assurer un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez votre tutoriel final
Une fois votre tutoriel perfectionné, révisez-le minutieusement. Ensuite, utilisez sans effort le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour préparer votre vidéo à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'efficacité de l'apprentissage et de la formation avec des tutoriels IA

.

Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en créant des vidéos tutoriels interactives et faciles à digérer en utilisant l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo avec l'IA ?

HeyGen simplifie le processus de montage vidéo en vous permettant de générer des vidéos professionnelles directement à partir d'un script en utilisant des avatars IA avancés et la technologie de texte en vidéo. Cet éditeur vidéo puissant gère les complexités de la production, vous permettant de vous concentrer sur votre message.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour les sous-titres et les voix off ?

HeyGen offre des capacités robustes pour la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que votre contenu est accessible et engageant, prêt pour diverses plateformes lorsque vous exportez votre vidéo.

Comment puis-je assurer la cohérence de la marque et optimiser les ratios d'aspect vidéo avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez maintenir une forte cohérence de marque en utilisant des contrôles de marque personnalisés, y compris les logos et les couleurs, dans diverses scènes et modèles. De plus, la plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect, vous permettant d'optimiser votre vidéo pour différentes plateformes de visionnage de manière transparente.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un éditeur vidéo intuitif pour créer des vidéos tutoriels ?

HeyGen est conçu pour être une alternative intuitive et facile pour créer des vidéos tutoriels professionnelles et d'autres contenus. Son interface conviviale vous permet de monter rapidement votre vidéo, générant des résultats de haute qualité sans avoir besoin de compétences techniques de montage étendues.

