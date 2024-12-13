Créateur de Vidéos Explicatives pour Créer Rapidement des Vidéos Engagantes

Simplifiez le montage vidéo et créez instantanément des vidéos explicatives captivantes, en tirant parti de la puissante fonctionnalité de texte en vidéo pour un storytelling percutant.

Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui souhaitent comprendre les bases d'un "créateur de vidéos explicatives" pour leurs produits. La vidéo doit adopter un style visuel épuré et moderne avec un avatar AI amical et articulé guidant le spectateur à travers le processus, démontrant la facilité de générer du contenu professionnel en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script. L'audio doit être clair et concis, avec un ton accueillant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'une minute ciblant les chefs de produit ou les développeurs de logiciels, montrant comment un "créateur de vidéos explicatives" simplifie la création de démonstrations de produits techniques. Le style visuel doit être élégant et démontrer une interface utilisateur épurée, tandis que l'audio présente une génération de voix off confiante et détaillée expliquant chaque étape. Assurez-vous que les sous-titres sont activés pour l'accessibilité, fournissant un aperçu complet de l'efficacité du logiciel de montage vidéo.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes conçue pour les gestionnaires de médias sociaux et les créateurs de contenu, illustrant la rapidité et la facilité du "montage vidéo" pour des campagnes percutantes sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides et des animations vibrantes, complété par une musique entraînante et tendance. Utilisez des modèles et des scènes conçus professionnellement et intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en avant la création rapide de contenu pour les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo complète de 2 minutes destinée aux professionnels du marketing, expliquant comment un "éditeur vidéo" moderne est crucial pour améliorer leur stratégie marketing globale. L'esthétique visuelle doit être corporative et très soignée, avec un avatar AI sophistiqué délivrant une narration claire et persuasive. Démontrez la flexibilité du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que le contenu est parfaitement optimisé pour différents canaux marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.



Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives

Transformez facilement des processus complexes en histoires visuelles engageantes avec la plateforme intuitive de HeyGen, parfaite pour des explications claires et une communication efficace.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi des modèles conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge pour lancer votre projet de "créateur de vidéos explicatives".
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Narration
Remplissez vos scènes avec des médias de la bibliothèque stock de HeyGen, téléchargez les vôtres, ou utilisez la génération de voix off pour créer des "voix off" claires.
3
Step 3
Appliquez les Touches Finales
Intégrez des "animations" dynamiques pour mettre en valeur les processus clés et utilisez les contrôles de marque pour vous assurer que votre vidéo reflète votre identité.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Générez vos "vidéos explicatives" finies avec un redimensionnement flexible du rapport d'aspect, prêtes à être partagées sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation avec du Contenu Explicatif



Augmentez la compréhension et la rétention des apprenants en intégrant des vidéos "comment ça marche" claires générées par AI dans les modules de formation.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en utilisant l'AI pour transformer le texte en vidéos explicatives professionnelles avec des avatars AI et des voix off réalistes. Ce puissant créateur de vidéos explicatives réduit considérablement le temps et la complexité généralement associés au montage vidéo traditionnel.

Puis-je personnaliser entièrement les vidéos explicatives pour correspondre à l'identité de ma marque dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque spécifiques, et du texte et des graphiques personnalisés dans vos vidéos explicatives. Vous pouvez également utiliser nos modèles conçus professionnellement comme point de départ pour assurer la cohérence de la marque.

Quels types de ressources multimédias sont disponibles dans l'éditeur vidéo HeyGen ?

HeyGen propose une bibliothèque multimédia complète qui inclut une large sélection de vidéos stock, d'images, et une bibliothèque musicale diversifiée pour enrichir vos productions. Ce puissant logiciel de montage vidéo prend également en charge le téléchargement de vos propres médias et propose diverses animations pour enrichir votre contenu.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos pour différentes plateformes et stratégies marketing ?

Absolument. En tant qu'éditeur vidéo polyvalent, HeyGen prend en charge le redimensionnement du rapport d'aspect et offre diverses options d'exportation, ce qui le rend idéal pour produire du contenu pour des plateformes variées comme les réseaux sociaux ou des vidéos de stratégie marketing détaillées. Vous pouvez adapter facilement vos projets à tout format requis.

