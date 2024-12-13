Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui souhaitent comprendre les bases d'un "créateur de vidéos explicatives" pour leurs produits. La vidéo doit adopter un style visuel épuré et moderne avec un avatar AI amical et articulé guidant le spectateur à travers le processus, démontrant la facilité de générer du contenu professionnel en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script. L'audio doit être clair et concis, avec un ton accueillant.

Générer une Vidéo