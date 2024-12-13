Générateur de Vidéos Explicatives : Simplicité Alimentée par l'IA

Simplifiez les idées complexes en vidéos claires grâce à notre générateur vidéo par IA, augmentant l'engagement avec des avatars IA dynamiques.

Produisez une vidéo explicative détaillée de 2 minutes destinée aux développeurs de logiciels et aux passionnés de technologie, illustrant les processus complexes de la 'génération vidéo par IA'. Le style visuel doit être analytique, avec des animations schématiques abstraites et des présentations d'interface utilisateur claires, complétées par une voix off masculine autoritaire. Cette vidéo démontrera les capacités principales de HeyGen, en se concentrant sur la façon dont ses algorithmes de 'machine learning' alimentent la fonctionnalité 'Texte-à-vidéo à partir de script' pour transformer du texte brut en récits visuels sophistiqués, expliquant efficacement comment la plateforme fonctionne comme un générateur vidéo sophistiqué.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique complète d'une minute conçue pour les nouveaux utilisateurs et les chefs de produit, présentant l'application pratique d'un 'générateur vidéo par IA'. Utilisez un style visuel convivial avec des enregistrements d'écran clairs et étape par étape et des 'avatars IA' amicaux guidant les spectateurs, soutenus par une voix off féminine encourageante. Cette 'vidéo éducative' mettra en avant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent exploiter les 'Modèles & scènes' et les 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour créer du contenu engageant de manière efficace.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux professionnels du marketing, mettant l'accent sur la 'création de contenu vidéo' flexible. Le style visuel et audio doit être vibrant et moderne, utilisant des transitions dynamiques pour présenter les diverses possibilités de sortie de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et des différentes options de 'Redimensionnement & exportation des formats', accompagnées de musique entraînante et d'une voix off claire et informative. Cette pièce soulignera les outils puissants de HeyGen pour la 'personnalisation et la personnalisation', permettant aux utilisateurs d'adapter chaque vidéo à leur marque.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'impact concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en lumière les avantages 'économiques' de l'utilisation de HeyGen. Le style visuel doit être rapide et engageant, avec des coupes rapides démontrant des flux de production rapides, accompagnées d'une voix off énergique et confiante. Cette vidéo illustrera comment la fonction avancée 'Texte-à-vidéo' de HeyGen, intégrée à une 'génération de voix off' robuste, réduit considérablement le temps et les ressources de production vidéo, rendant le contenu de haute qualité accessible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Notre Générateur de Vidéos par IA

Transformez facilement vos idées en contenu vidéo engageant avec notre générateur alimenté par l'IA, simplifiant votre processus créatif du script à la production finale.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou taper votre script vidéo. La capacité Texte-à-vidéo de notre plateforme convertit votre contenu écrit en une narration parlée pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA et Voix
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA réalistes pour être votre présentateur, et générez une voix off naturelle pour transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez Personnalisation et Finition
Appliquez des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque, assurant un aspect cohérent et professionnel pour votre contenu vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Utilisez nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des formats pour générer votre vidéo de haute qualité, prête pour toute plateforme ou cas d'utilisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Explicatifs Engagés pour les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des vidéos et des clips 'comment ça marche' captivants pour les réseaux sociaux, stimulant l'engagement et expliquant clairement les fonctionnalités ou processus de produits à votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment fonctionne le générateur vidéo par IA de HeyGen ?

HeyGen utilise des technologies avancées de "machine learning" et de "traitement du langage naturel" pour transformer des scripts en vidéos captivantes. Les utilisateurs saisissent du texte, et le "générateur vidéo par IA" de HeyGen produit un "avatar IA" qui parle le contenu, créant ainsi du contenu "Texte-à-vidéo".

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre une vaste "personnalisation et personnalisation" pour la "création de contenu vidéo", y compris des "contrôles de marque" flexibles comme les logos et les couleurs. Vous pouvez choisir parmi divers "modèles & scènes", sélectionner des "voix off", et intégrer vos propres médias.

Quelles innovations techniques alimentent les capacités de rendu vidéo de HeyGen ?

Le rendu vidéo robuste de HeyGen est alimenté par des modèles sophistiqués de "machine learning" et des algorithmes de "vision par ordinateur". Ces systèmes traitent les scripts et les entrées des utilisateurs, utilisant de vastes "données d'entraînement" pour générer efficacement une sortie "Texte-à-vidéo" réaliste.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de contenu vidéo ?

Absolument, HeyGen simplifie considérablement la "création de contenu vidéo" en automatisant les étapes clés de la production. Sa fonctionnalité "Texte-à-vidéo" et sa "génération de voix off" intégrée rendent la production de "contenu pour les réseaux sociaux" ou de "vidéos éducatives" efficace et "économique".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo