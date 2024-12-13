Produisez une vidéo explicative détaillée de 2 minutes destinée aux développeurs de logiciels et aux passionnés de technologie, illustrant les processus complexes de la 'génération vidéo par IA'. Le style visuel doit être analytique, avec des animations schématiques abstraites et des présentations d'interface utilisateur claires, complétées par une voix off masculine autoritaire. Cette vidéo démontrera les capacités principales de HeyGen, en se concentrant sur la façon dont ses algorithmes de 'machine learning' alimentent la fonctionnalité 'Texte-à-vidéo à partir de script' pour transformer du texte brut en récits visuels sophistiqués, expliquant efficacement comment la plateforme fonctionne comme un générateur vidéo sophistiqué.

Générer une Vidéo