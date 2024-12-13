Créateur de Vidéos de Rapports Immobiliers pour des Vidéos Engagées

Transformez vos données immobilières en vidéos professionnelles avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, parfaite pour les vidéos d'annonces et les réseaux sociaux.

Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes, conçue pour les propriétaires locaux et les acheteurs potentiels, offrant une mise à jour rapide du marché immobilier. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, en utilisant des graphiques et des statistiques, complété par une voix off générée, autoritaire mais accessible, expliquant les principales tendances. Le style audio global doit être professionnel avec une musique de fond subtile et entraînante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce engageante de 45 secondes, adaptée aux acheteurs potentiels recherchant activement en ligne. Cette vidéo doit présenter une propriété de premier choix avec des visuels époustouflants et des mouvements de caméra dynamiques, visant une ambiance aspirante et accueillante, accompagnée d'une bande sonore moderne et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur efficacement les meilleures caractéristiques de la propriété et créer un récit captivant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes ciblant les primo-accédants ou les nouveaux investisseurs, clarifiant un concept immobilier complexe comme les 'taux hypothécaires' ou 'l'absorption du marché'. La présentation visuelle doit être claire et utiliser des animations ou graphiques simples pour illustrer les points, livrée par un avatar AI amical et rassurant. L'audio doit être facile à suivre et éviter le jargon, accompagné d'une musique de fond calme et explicative.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo témoignage authentique de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux, destinée à instaurer la confiance avec les clients potentiels recherchant des services immobiliers. Mettez en avant un client authentique parlant directement à la caméra de manière chaleureuse et sincère, complété par une musique de fond douce et inspirante. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs regardant sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports Immobiliers

Créez facilement des vidéos professionnelles de rapports immobiliers, des vidéos d'annonces et du contenu pour les réseaux sociaux avec notre créateur de vidéos immobilières intuitif.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles de vidéos immobilières conçus professionnellement pour les rapports immobiliers, ou partez de zéro pour construire votre vision unique.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Rapport
Incorporez facilement vos données spécifiques de rapport immobilier, des séquences de propriétés et des images. Utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo pour narrer vos conclusions avec une voix off réaliste.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez votre rapport immobilier avec des contrôles de marque personnalisés, en ajoutant votre logo et vos couleurs de marque. Incluez des sous-titres clairs pour l'accessibilité et choisissez une musique de fond pour définir le bon ton.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Générez vos vidéos de qualité professionnelle dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Exportez votre vidéo finale de rapport immobilier directement sur les réseaux sociaux ou téléchargez-la pour des présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients

.

Produisez des vidéos témoignages convaincantes qui instaurent la confiance et mettent en avant les expériences réussies des clients dans l'immobilier.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo immobilier ?

HeyGen est votre créateur de vidéos immobilières de premier choix, vous permettant de créer des vidéos de qualité professionnelle, y compris des vidéos d'annonces engageantes, des vidéos témoignages convaincantes et des vidéos explicatives informatives, le tout avec des modèles de vidéos immobilières personnalisables. Notre plateforme vous permet de produire rapidement et efficacement un contenu diversifié pour les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo intuitif alimenté par l'IA pour l'immobilier ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour les professionnels de l'immobilier avec ses capacités vidéo avancées alimentées par l'IA. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo et les avatars AI pour générer des vidéos de rapports immobiliers captivantes et d'autres vidéos immobilières, transformant des idées complexes en visuels soignés sans effort.

Puis-je personnaliser entièrement mes modèles de vidéos immobilières avec ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quel modèle de vidéo immobilière. Cela garantit que vos vidéos de qualité professionnelle reflètent constamment votre identité de marque unique pour un impact maximal.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres et les médias de stock pour le marketing immobilier ?

Oui, HeyGen prend en charge des fonctionnalités robustes cruciales pour un marketing immobilier efficace, y compris les sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et une bibliothèque complète de médias de stock. Vous pouvez également ajouter facilement de la musique de fond pour rehausser l'attrait de vos vidéos immobilières, le tout dans notre éditeur vidéo en ligne.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo