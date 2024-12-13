Créez une vidéo d'une minute destinée au nouveau personnel de la réception d'hôtel, en se concentrant sur les procédures initiales d'enregistrement des clients. Le style visuel doit être soigné et accueillant, avec des scénarios réalistes, complétés par une voix off professionnelle et rassurante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, assurant cohérence et accessibilité, et générez le script en utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir du script pour produire efficacement cette vidéo essentielle de formation du personnel hôtelier.

