Créateur de Vidéos de Services Hôteliers : Augmentez les Réservations avec l'IA

Créez des vidéos promotionnelles engageantes pour vos services hôteliers. Exploitez les outils alimentés par l'IA et notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de scripts pour stimuler les réservations.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux petits propriétaires d'hôtels et aux gestionnaires de propriétés indépendantes, illustrant la facilité de création de visites vidéo professionnelles d'hôtels. Utilisez une esthétique visuelle engageante et moderne avec des enregistrements d'écran étape par étape, et une voix off amicale et claire. Cette vidéo mettra en avant l'éditeur glisser-déposer de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock, montrant comment les modèles et scènes peuvent être facilement personnalisés pour produire des visites de propriétés époustouflantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle dynamique de 2 minutes destinée aux stratèges des médias sociaux dans l'hôtellerie et aux équipes de marketing digital, en se concentrant sur l'optimisation des vidéos marketing pour divers canaux de médias sociaux. Le style visuel doit être rapide et tendance, utilisant des graphiques vibrants et une narration énergique et persuasive. Mettez en avant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour une distribution multi-plateforme et la fonction automatique de sous-titres/captions pour maximiser l'engagement auprès de divers publics.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo 'comment faire' soignée d'une minute pour les équipes de vente d'hôtels et les planificateurs d'événements, présentant HeyGen comme un créateur rapide de vidéos promotionnelles. La présentation visuelle doit être propre et directe, avec une voix articulée et confiante guidant les spectateurs. Démontrez l'efficacité des modèles et scènes préconçus et l'intégration transparente du texte-à-vidéo à partir de scripts pour générer rapidement un contenu marketing convaincant pour les événements à venir ou les offres spéciales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Services Hôteliers

Créez sans effort des vidéos promotionnelles époustouflantes et des visites captivantes d'hôtels avec des outils alimentés par l'IA. Mettez en valeur vos services et stimulez l'engagement avec des fonctionnalités d'édition intuitives.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez votre vidéo de services hôteliers en choisissant parmi notre large gamme de modèles professionnels et de scènes, ou convertissez instantanément votre script texte en une vidéo captivante. Cela pose les bases de votre projet.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo avec des visuels riches. Téléchargez vos propres médias ou parcourez notre vaste bibliothèque de médias/support stock pour ajouter des images et des clips de haute qualité qui représentent parfaitement les offres uniques de votre hôtel.
3
Step 3
Améliorez avec une Voix IA et une Image de Marque
Donnez vie à votre histoire avec un dialogue au son naturel. Utilisez notre fonctionnalité avancée de génération de voix off et appliquez vos contrôles de marque spécifiques (logo, couleurs) pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et préparez-vous à la présenter. Avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exportations, adaptez facilement vos vidéos marketing pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu atteigne un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences des Invités avec des Vidéos Témoignages

Développez des vidéos témoignages authentiques des invités pour renforcer la confiance et persuader les clients potentiels de choisir vos services hôteliers.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils alimentés par l'IA de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos pour le marketing hôtelier ?

HeyGen simplifie la création de vidéos hôtelières avec ses outils intuitifs alimentés par l'IA et son éditeur glisser-déposer. Vous pouvez facilement produire des vidéos marketing professionnelles, y compris des visites vidéo engageantes d'hôtels, sans compétences complexes en montage. Cela garantit des fonctionnalités d'édition faciles pour toutes les communications hôtelières.

HeyGen peut-il aider mon hôtel à créer des vidéos marketing à grande échelle de manière efficace ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos promotionnelles efficace, vous permettant de créer des vidéos à grande échelle. Utilisez nos divers modèles et notre génération avancée de voix off pour produire rapidement un contenu cohérent pour tous vos canaux de médias sociaux et communications hôtelières.

Quels types de vidéos de services hôteliers puis-je créer avec HeyGen pour stimuler les réservations ?

Avec HeyGen comme créateur de vidéos de services hôteliers, vous pouvez produire diverses vidéos telles que des visites virtuelles d'hôtels, du contenu promotionnel animé et des messages de bienvenue pour les invités. Exploitez notre bibliothèque de médias et nos séquences stock pour créer des vidéos marketing engageantes qui stimulent efficacement les réservations et améliorent l'expérience des invités.

Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente dans toutes les vidéos marketing hôtelières ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre hôtel directement dans chaque vidéo marketing. De plus, notre redimensionnement des ratios d'aspect garantit que votre contenu est parfaitement optimisé pour divers canaux de médias sociaux, maintenant une apparence professionnelle partout.

