Attirez plus de clients et augmentez vos réservations avec des vidéos d'hôtel professionnelles réalisées simplement grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo promotionnelle sophistiquée de 60 secondes mettant en avant les équipements exclusifs d'un hôtel de luxe, ciblant les voyageurs aisés et les clients d'entreprise à la recherche d'expériences haut de gamme. Le style visuel doit être soigné et cinématographique, avec des plans sereins des suites, des installations de spa et de la gastronomie, complétés par une voix off calme et professionnelle générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, accompagnée d'une musique de fond élégante pour évoquer un sentiment d'exclusivité et de confort, visant à augmenter les ventes pour les réservations haut de gamme.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes conçue pour le marketing sur les réseaux sociaux, destinée aux jeunes voyageurs actifs à la recherche d'une escapade vibrante. Utilisez un modèle de vidéo promo d'hôtel moderne avec des coupes rapides et une musique énergique, en incorporant des séquences d'archives engageantes et des clips de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en valeur les principales attractions et l'ambiance animée de l'hôtel, avec des légendes textuelles à l'écran pour augmenter le trafic et l'engagement sur des plateformes comme Instagram et TikTok.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing invitante de 45 secondes présentant des diaporamas professionnels de témoignages authentiques de clients et de moments émouvants, destinée aux familles et aux organisateurs d'événements envisageant des séjours prolongés ou des réservations de groupe. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et authentique, utilisant un éclairage naturel et des visages amicaux, accompagnée d'une musique de fond légère et entraînante. Incorporez des graphiques animés personnalisés subtils pour les superpositions de texte et utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir des récits clairs et engageants à partir d'expériences simulées de clients.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo publicitaire concise de 30 secondes en utilisant un modèle de publicité d'hôtel pour mettre en avant des offres spéciales saisonnières et des forfaits, ciblant les clients à la recherche de valeur et les réservations de dernière minute. La vidéo doit être directe et professionnelle, avec un avatar AI amical de la capacité d'avatars AI de HeyGen articulant clairement les offres et l'appel à l'action. Les visuels doivent afficher clairement les détails de l'offre avec un minimum de distractions, accompagnés d'une musique de fond entraînante mais discrète, conçue pour obtenir efficacement des réservations.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos promo d'hôtel

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre hôtel. Notre générateur de vidéos AI simplifie la création, vous aidant à mettre en valeur les meilleures caractéristiques de votre établissement pour attirer les clients.

1
Step 1
Créez votre projet
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos et de scènes professionnels pour lancer votre promo d'hôtel, ou commencez à créer votre vidéo unique à partir de zéro.
2
Step 2
Personnalisez votre contenu
Téléchargez facilement vos propres médias d'hôtel ou explorez notre vaste bibliothèque de médias et support de stock pour ajouter des visuels et de la musique captivants à votre vidéo.
3
Step 3
Améliorez avec des outils AI
Générez des voix off réalistes à partir de votre script en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, donnant à vos vidéos marketing d'hôtel un récit professionnel et engageant.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo promotionnelle en choisissant le redimensionnement et les exportations de ratios d'aspect parfaits pour diverses plateformes, garantissant qu'elle soit superbe partout où vous la partagez.

Cas d'Utilisation

Mettez en avant les témoignages de clients

Produisez des vidéos AI engageantes qui mettent en avant les expériences positives des clients et les témoignages, renforçant la confiance et attirant plus de réservations pour votre hôtel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles d'hôtel de haute qualité ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, fournissant un puissant créateur de vidéos promo d'hôtel qui simplifie la production de vidéos marketing captivantes. Profitez de nos modèles de vidéos professionnels et de nos fonctionnalités d'édition faciles pour produire un contenu époustouflant sans effort.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding des vidéos marketing d'hôtel ?

HeyGen permet un contrôle étendu du branding pour vos vidéos marketing d'hôtel, y compris l'intégration de votre logo et de vos couleurs personnalisées. Améliorez vos visuels avec des graphiques animés personnalisés et utilisez même des avatars AI et du texte en vidéo à partir de script pour une présentation de marque vraiment unique.

HeyGen fournit-il des ressources comme des séquences d'archives et la génération de voix off pour les vidéos d'hôtel ?

Oui, HeyGen propose une riche bibliothèque de médias incluant des séquences d'archives pour améliorer visuellement vos vidéos d'hôtel. Nos capacités avancées de génération de voix off vous permettent d'ajouter une narration professionnelle, garantissant que votre message soit clairement entendu.

Pourquoi choisir HeyGen pour créer des publicités d'hôtel performantes et du contenu marketing ?

HeyGen offre des options robustes de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos publicités d'hôtel performantes sont parfaitement adaptées à toutes les plateformes de médias sociaux. Cette optimisation aide à augmenter le trafic et peut significativement booster les ventes de votre établissement.

