Créateur de Vidéos Hôtelières : Augmentez les Réservations avec des Vidéos Époustouflantes

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes et des visites de propriétés. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie à votre vision hôtelière.

Pour les invités potentiels recherchant une expérience haut de gamme, créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour un hôtel boutique. Son style visuel doit être élégant et accueillant, avec des intérieurs sophistiqués et des équipements sereins, accompagnés d'une musique d'ambiance douce et d'une voix off professionnelle mettant en avant des offres exclusives, positionnant l'établissement comme un créateur de vidéos hôtelières de premier plan.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes de visites de propriétés mettant en valeur un complexe animé, ciblant les voyageurs planifiant leurs prochaines vacances et les agents de voyage. Utilisez un style visuel dynamique avec des coupes rapides d'activités et de paysages époustouflants, accompagné d'une musique de fond énergique, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour présenter une production vidéo hôtelière complète.
Exemple de Prompt 2
Une compilation de vidéos de témoignages de clients de 60 secondes est nécessaire pour les futurs invités et investisseurs, mettant l'accent sur des expériences authentiques. Le style visuel et audio doit être chaleureux et authentique, potentiellement avec des avatars AI divers partageant des retours positifs, soulignés par une musique inspirante et du texte à l'écran mettant en avant des phrases clés, favorisant des communications d'affaires véritablement engageantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez un message vidéo personnalisé de bienvenue de 15 secondes pour les nouveaux arrivants dans un hôtel, s'adressant directement aux clients récemment réservés. La vidéo doit avoir un ton amical et professionnel, avec un hôte virtuel délivrant un message sur mesure, utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir des communications hôtelières claires et efficaces.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Hôtelières

Créez facilement et avec précision des vidéos hôtelières captivantes à l'aide de l'AI, conçues pour captiver les invités et rehausser l'attrait de votre propriété sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Créez Votre Vision
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles de vidéos hôtelières professionnels ou commencez avec une toile vierge pour utiliser notre fonctionnalité de modèles et scènes, formant rapidement la base de votre vidéo promotionnelle.
2
Step 2
Ajoutez Votre Narration
Donnez vie à votre message en incorporant un avatar AI pour narrer vos visites de propriétés ou expériences clients, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Appliquez vos éléments de marque uniques en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs), garantissant que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre propriété et améliore vos communications hôtelières.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez le contenu de votre créateur de vidéos promotionnelles captivant, en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour le préparer à un partage fluide sur toutes les plateformes souhaitées, engageant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages de Clients

.

Transformez les retours des clients en témoignages vidéo convaincants, renforçant la confiance et mettant en avant des expériences authentiques pour les futurs visiteurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre production de vidéos hôtelières ?

HeyGen est une plateforme puissante de création de vidéos AI, vous permettant de générer des communications d'affaires engageantes pour votre marque hôtelière. Créez facilement des vidéos de qualité professionnelle, du contenu promotionnel aux visites immersives de propriétés, en utilisant nos outils intuitifs et notre bibliothèque multimédia diversifiée.

HeyGen propose-t-il des modèles pour la création de vidéos hôtelières ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos professionnels spécialement conçus pour simplifier votre expérience de création de vidéos hôtelières. Ces modèles sont parfaits pour créer rapidement des visites de propriétés époustouflantes, des vidéos promotionnelles ou des témoignages de clients, garantissant une production de haute qualité avec un minimum d'effort.

Puis-je créer des messages vidéo personnalisés pour les clients avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des messages vidéo personnalisés en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités avancées de synthèse vocale. Cette fonctionnalité est idéale pour envoyer des messages de bienvenue uniques ou des offres spéciales, améliorant considérablement vos communications hôtelières et l'engagement des clients.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour les visites de propriétés ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de visites dynamiques de propriétés et d'autres communications hôtelières sans montage complexe. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en vidéos engageantes, complètes avec des voix off et des médias de notre vaste bibliothèque, rendant la production vidéo professionnelle accessible et efficace.

