Générateur de Vidéos pour l'Hôtellerie pour un Contenu Époustouflant

Exploitez les AI avatars pour produire rapidement des vidéos de formation et de marketing professionnelles.

Imaginez une vidéo marketing captivante de 45 secondes pour un complexe hôtelier haut de gamme, ciblant les clients potentiels et les agents de voyage, conçue pour mettre en valeur une suite récemment rénovée. Le style visuel doit exsuder l'élégance et une atmosphère accueillante, avec des mouvements de caméra fluides et un éclairage chaleureux, parfaitement complétés par une musique instrumentale apaisante. En utilisant les "AI avatars" de HeyGen, la présentation peut introduire avec charme les équipements et points forts de la suite, garantissant une expérience hautement engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo énergique de 30 secondes destinée aux futurs employés, offrant un aperçu d'une "journée type" d'un réceptionniste d'hôtel. Le style visuel doit être authentique et dynamique, mettant en avant des interactions positives et le travail d'équipe, le tout sur une bande sonore entraînante et amicale. Accélérez la création de vidéos en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement divers clips courts en une narration cohérente, mettant en valeur la culture de travail vibrante.
Exemple de Prompt 2
Une visite virtuelle luxueuse de 60 secondes est nécessaire pour une villa boutique haut de gamme, spécifiquement destinée aux voyageurs de luxe et aux organisateurs d'événements. Le style visuel cinématographique doit mettre en avant des détails exquis et des vues à couper le souffle, accompagnés d'une musique de fond sophistiquée, capturant efficacement l'essence de la "visite vidéo". Pour rehausser le professionnalisme, la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen peut fournir une narration polie et informative, guidant les spectateurs à travers la propriété.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo réconfortante de 40 secondes présentant des témoignages de clients sur leur séjour mémorable, destinée aux nouveaux clients et aux abonnés des réseaux sociaux. Le style visuel doit être propre et optimiste, incorporant des photos authentiques de clients et de courts clips vidéo, accompagnés d'une musique inspirante. Assurez une accessibilité et un impact maximum pour ces "vidéos marketing" en utilisant les "Subtitles/captions" de HeyGen pour afficher clairement les citations clés à l'écran.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos pour l'Hôtellerie

Produisez rapidement des vidéos engageantes pour l'hôtellerie, de la formation au marketing, en utilisant les AI avatars et la technologie de texte à vidéo pour simplifier votre création de contenu.

Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script ou simplement taper votre contenu dans le générateur. Notre technologie avancée de texte à vidéo convertira instantanément vos mots en une histoire visuelle.
Step 2
Sélectionnez Votre AI Avatar
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'AI avatars. Ces présentateurs réalistes donneront vie à vos vidéos de formation en hôtellerie ou à vos visites de propriétés.
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo en incorporant des visuels pertinents, de la musique de fond et le logo de votre marque. Utilisez nos modèles de vidéos et scènes étendus pour créer un look professionnel et soigné.
Step 4
Exportez Votre Vidéo en HD
Revoyez votre vidéo et exportez-la en qualité full HD, optimisée pour n'importe quelle plateforme. Ajustez facilement les ratios d'aspect pour un partage fluide sur tous vos canaux numériques.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux et des Visites Vidéo

Générez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des visites virtuelles de votre propriété, améliorant la présence en ligne et attirant de nouveaux clients sans effort.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer des vidéos visuellement attrayantes et dynamiques ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen révolutionne le processus créatif en offrant une large gamme d'AI avatars personnalisables et de modèles de vidéos professionnels. Les utilisateurs peuvent transformer leurs idées en vidéos dynamiques, en utilisant la plateforme intuitive de HeyGen pour créer des histoires visuelles uniques sans montage complexe.

Quelle variété d'AI avatars HeyGen propose-t-il pour différentes applications vidéo ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'AI avatars réalistes et expressifs adaptés à diverses applications, des vidéos de marketing professionnel aux vidéos de formation informatives. Ces AI avatars peuvent représenter divers rôles, améliorant l'engagement dans des secteurs comme l'hôtellerie.

HeyGen peut-il convertir efficacement des scripts textuels en vidéos professionnelles avec une voix off AI réaliste ?

Oui, HeyGen utilise une technologie avancée de texte à vidéo pour transformer sans effort des scripts écrits en vidéos de haute qualité avec une voix off AI réaliste. Cette puissante plateforme de création vidéo garantit que votre message est transmis clairement dans des vidéos en full HD, économisant un temps de production considérable.

Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation et de marketing de haute qualité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en offrant une plateforme intuitive équipée de modèles de vidéos préconstruits et de capacités d'édition AI. Cela permet aux entreprises de produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et des vidéos marketing efficaces, réduisant considérablement les complexités et le temps de production.

