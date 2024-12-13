Imaginez une vidéo marketing captivante de 45 secondes pour un complexe hôtelier haut de gamme, ciblant les clients potentiels et les agents de voyage, conçue pour mettre en valeur une suite récemment rénovée. Le style visuel doit exsuder l'élégance et une atmosphère accueillante, avec des mouvements de caméra fluides et un éclairage chaleureux, parfaitement complétés par une musique instrumentale apaisante. En utilisant les "AI avatars" de HeyGen, la présentation peut introduire avec charme les équipements et points forts de la suite, garantissant une expérience hautement engageante.

