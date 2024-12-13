Votre Créateur de Vidéos de Formation en Hôtellerie

Simplifiez l'intégration du personnel avec des vidéos de formation interactives. Exploitez des modèles et des scènes pour une création de contenu rapide et de haute qualité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 90 secondes sur les procédures de conformité à destination des employés existants pour leurs rappels annuels. Le style visuel et audio doit être informatif et direct, en utilisant un texte clair à l'écran et une génération de voix off précise. Assurez-vous que toutes les réglementations clés sont mises en évidence efficacement avec des sous-titres pour améliorer la compréhension dans cette formation cruciale des employés.
Exemple de Prompt 2
Concevez un module de formation de 45 secondes sur le service client pour les équipes de première ligne, en utilisant un style visuel lumineux basé sur des scénarios avec des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante. Utilisez des modèles et des scènes de la plateforme de création vidéo pour construire rapidement des scénarios engageants, améliorant l'apprentissage avec des visuels pertinents tirés de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel de 2 minutes démontrant comment utiliser un créateur de vidéos de formation en hôtellerie pour l'intégration LMS, destiné aux responsables L&D. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et instructif, présentant un processus étape par étape avec une voix confiante et guidante. Exploitez le texte-à-vidéo à partir de scripts pour des instructions claires et assurez-vous que le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio sont utilisés pour une compatibilité transparente avec la plateforme, soutenant une gestion complète du contenu vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de formation en hôtellerie

Créez facilement des vidéos de formation engageantes en hôtellerie avec un générateur de vidéos AI, simplifiant l'intégration et le développement des compétences pour votre équipe.

1
Step 1
Créez votre Script et Scène
Commencez par saisir votre contenu de formation, permettant au générateur de vidéos AI de transformer votre script texte-à-vidéo en scènes dynamiques. Utilisez des modèles préconstruits pour un démarrage rapide de vos vidéos de formation en hôtellerie.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et Éléments de Marque
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre formation. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour assurer une identité visuelle cohérente dans tous vos supports de formation des employés.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Améliorez vos vidéos de formation avec des voix off AI de haute qualité dans plusieurs langues. Ajoutez des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, rendant l'apprentissage et le développement inclusifs pour tout le personnel.
4
Step 4
Exportez et Intégrez votre Contenu
Finalisez vos vidéos de formation en hôtellerie en les exportant dans divers formats et ratios d'aspect. Intégrez facilement votre contenu finalisé dans votre LMS existant pour une gestion et une diffusion transparentes du contenu vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures Complexes en Hôtellerie

Transformez les procédures hôtelières complexes et les exigences de conformité en vidéos générées par AI faciles à comprendre, améliorant l'apprentissage et réduisant les erreurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie sophistiquée de texte-à-vidéo. Les utilisateurs peuvent générer facilement des voix off AI et intégrer des médias, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de la plateforme de création vidéo pour une formation efficace des employés.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation professionnelle en hôtellerie ?

Absolument, HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de formation en hôtellerie, offrant une plateforme de création vidéo conviviale avec des modèles personnalisables et divers avatars AI. Cela permet une production rapide de vidéos de formation professionnelles et cohérentes en hôtellerie sans nécessiter de compétences étendues en montage vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une gestion efficace du contenu vidéo et l'extension de l'apprentissage et du développement ?

HeyGen permet aux organisations de gérer efficacement le contenu vidéo pour les programmes d'apprentissage et de développement grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque et des options d'exportation flexibles. Ces capacités garantissent que le contenu vidéo peut être facilement intégré dans les systèmes LMS ou de gestion de contenu vidéo existants pour une formation étendue des employés.

Comment HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos d'intégration et de formation au service client ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris l'intégration de logos et des schémas de couleurs personnalisés, pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos d'intégration et de formation au service client. L'utilisation des divers modèles de la plateforme garantit également un style visuel unifié pour tout votre contenu vidéo, renforçant votre identité de marque.

