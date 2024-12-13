Créateur de Vidéos d'Intégration pour l'Hôtellerie : Simplifiez & Engagez

Créez des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées pour les nouvelles recrues plus rapidement avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo, renforçant la culture d'entreprise et économisant un temps précieux aux RH.

Imaginez une vidéo de bienvenue engageante de 45 secondes pour les nouvelles recrues dans le secteur de l'hôtellerie, conçue pour les immerger immédiatement dans la culture de votre entreprise. Cette vidéo professionnelle et dynamique, créée efficacement à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, devrait présenter un personnel souriant, de magnifiques intérieurs d'hôtel et des interactions amicales avec les clients, le tout accompagné d'une voix off chaleureuse et invitante et d'une musique de fond positive, les faisant se sentir comme une partie précieuse de l'équipe dès le premier jour.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de bienvenue personnalisée de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, rationalisant efficacement le processus d'intégration et économisant du temps aux RH. Cette vidéo informative et moderne, mettant en vedette les avatars AI de HeyGen pour présenter les chefs de département et expliquer les principaux avantages, devrait utiliser un style visuel épuré avec des superpositions de texte claires et une voix off amicale et encourageante, garantissant que chaque nouvelle recrue se sente individuellement reconnue et informée de son nouveau parcours.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'intégration numérique dynamique de 30 secondes qui sert d'introduction engageante à votre établissement hôtelier. En utilisant les modèles et scènes préfabriqués de HeyGen, cette vidéo devrait offrir une visite visuelle rapide des principales zones opérationnelles et transmettre les attentes essentielles du quotidien pour tout le nouveau personnel, avec des visuels nets, une musique entraînante et une voix off concise pour rendre leur expérience initiale à la fois excitante et informative.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo convaincante de 40 secondes pour les nouvelles recrues, renforçant la culture d'entreprise fondamentale et l'expérience client inégalée. Cette vidéo inspirante, facilement créée sur une plateforme de création vidéo comme HeyGen et utilisant sa fonctionnalité de sous-titres pour l'accessibilité, devrait présenter des visuels élégants d'un service exceptionnel, des clients heureux et des équipements luxueux, accompagnés d'une bande sonore sophistiquée et d'un récit inspirant qui articule l'engagement de la marque envers l'excellence.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration pour l'Hôtellerie

Créez rapidement et efficacement des vidéos de bienvenue engageantes et alimentées par l'IA pour vos nouvelles recrues dans le secteur de l'hôtellerie, assurant une expérience d'intégration moderne.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre vidéo d'intégration pour l'hôtellerie en choisissant parmi des modèles de vidéos préfabriqués conçus pour divers scénarios, ou créez une vidéo personnalisée à partir de zéro. Cela lance votre processus de création pour des vidéos de bienvenue professionnelles et personnalisées.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu avec l'IA
Donnez vie à votre script en utilisant des avatars AI réalistes ou votre propre voix off. Ajoutez facilement les détails spécifiques de la culture de votre entreprise et les informations essentielles, créant une expérience d'intégration numérique qui reflète véritablement votre marque.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding et les Médias
Incorporez le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre marque avec des contrôles de branding complets. Utilisez la bibliothèque de médias pour enrichir votre vidéo, garantissant qu'elle soit une vidéo engageante qui résonne avec les nouveaux membres de l'équipe.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'intégration professionnelle terminée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour une intégration transparente dans vos systèmes RH ou plateformes de partage. Cela aide à économiser du temps aux RH en automatisant la diffusion d'un message cohérent à toutes les nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Bienvenue et de Culture Inspirantes

.

Développez des vidéos de bienvenue personnalisées et motivantes qui transmettent efficacement la culture de l'entreprise et inspirent les nouveaux employés dès le premier jour, favorisant un départ positif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'expérience d'intégration des nouvelles recrues dans l'hôtellerie ?

HeyGen permet aux entreprises hôtelières de créer des vidéos de bienvenue engageantes et alimentées par l'IA pour les nouvelles recrues, améliorant considérablement l'expérience d'intégration des employés. Ces vidéos de bienvenue personnalisées assurent une forte première impression et favorisent la connexion dès le premier jour.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos préfabriqués pour simplifier la création de vidéos d'intégration ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos préfabriqués spécialement conçus pour simplifier la création de vidéos d'intégration professionnelles. Cela permet aux équipes RH de gagner un temps précieux et de délivrer un message cohérent pour l'intégration numérique de manière efficace.

Puis-je créer des vidéos de bienvenue personnalisées pour mes nouveaux employés en utilisant les avatars AI de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de créer des vidéos de bienvenue hautement personnalisées pour vos nouveaux employés en utilisant des avatars AI réalistes. Vous pouvez facilement transformer un texte en vidéo à partir d'un script, garantissant que chaque nouvelle recrue reçoive une introduction unique et engageante à la culture de votre entreprise.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur de vidéos d'intégration idéal pour les modules de formation en hôtellerie ?

HeyGen se distingue comme le créateur de vidéos d'intégration idéal pour l'hôtellerie en fournissant des outils pour créer rapidement des modules de formation professionnels et des vidéos d'intégration complètes. Cela réduit le temps de formation, assure une diffusion cohérente de l'information et contribue finalement à améliorer la rétention de votre équipe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo