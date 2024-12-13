Générateur de Vidéos d'Intégration pour l'Hospitalité : Rationalisez la Formation

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec des avatars AI pour réduire le temps de formation et améliorer la rétention des nouvelles recrues.

Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off, spécifiquement pour les nouvelles recrues rejoignant une chaîne d'hôtels de luxe, mettant en avant la culture d'entreprise dynamique avec un style visuel chaleureux et invitant et un ton audio amical pour améliorer leur expérience d'intégration dans l'hospitalité.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script et des sous-titres clairs, ciblant les nouvelles recrues à la réception pour les familiariser rapidement avec les procédures d'enregistrement, présentée avec un style visuel propre et professionnel et une voix informative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de micro-apprentissage engageante de 30 secondes pour le personnel existant de l'hospitalité, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des modèles personnalisables, conçue pour renforcer les meilleures pratiques en matière de service client et favoriser la rétention des employés, avec un style visuel dynamique et une musique de fond inspirante.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module de formation rapide de 30 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, axé sur une tâche opérationnelle clé dans le secteur de l'hospitalité, en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect de HeyGen et des sous-titres clairs pour plus de clarté, livré avec un style visuel clair et direct et un ton audio instructif dans le cadre de leur intégration.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration pour l'Hospitalité

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et de haute qualité pour les nouvelles recrues de l'hospitalité, simplifiant leur accueil et intégrant la culture d'entreprise de manière fluide.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message d'intégration. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de texte en vidéo pour transformer votre script en une vidéo dynamique, parfaite pour l'intégration des employés.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une large gamme d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et leur voix pour représenter professionnellement votre marque d'hospitalité et établir un lien avec les nouvelles recrues.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Renforcez votre culture et identité d'entreprise en appliquant des contrôles de marque. Ajoutez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées pour assurer la cohérence de toutes vos vidéos de micro-apprentissage.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo d'intégration pour l'hospitalité terminée. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour diverses plateformes, facilitant l'intégration dans vos programmes de formation existants pour les nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la Culture d'Entreprise et la Motivation

Créez des vidéos inspirantes pour communiquer efficacement les valeurs de l'entreprise et motiver les nouveaux membres de l'équipe dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos d'intégration dans l'hospitalité ?

HeyGen transforme l'intégration dans l'hospitalité en utilisant la technologie de génération de vidéos AI, vous permettant de créer des vidéos engageantes et personnalisées avec des avatars AI. Cela élève votre expérience d'intégration des employés et met efficacement en avant la culture d'entreprise pour les nouvelles recrues.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme idéale pour la création de vidéos pour les nouvelles recrues ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration des employés avec des capacités intuitives de texte en vidéo et des modèles personnalisables. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de micro-apprentissage ou des modules de formation complets pour les nouvelles recrues sans compétences approfondies en production vidéo.

HeyGen peut-il créer des avatars AI professionnels pour nos vidéos de recrutement ?

Absolument, HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI professionnels en tant que présentateurs virtuels dans vos vidéos de recrutement et de formation des employés. Ces avatars peuvent être personnalisés avec le logo et les couleurs de votre entreprise, assurant un look cohérent et soigné pour toutes vos communications vidéo.

Comment HeyGen garantit-il que nos vidéos d'intégration sont accessibles à tous les nouveaux employés ?

HeyGen garantit que vos vidéos d'intégration sont inclusives en générant automatiquement des sous-titres pour tout le contenu. Cette fonctionnalité, combinée à des avatars AI engageants, contribue à une meilleure rétention des employés en rendant les informations critiques facilement compréhensibles pour chaque nouvelle recrue.

