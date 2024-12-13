Générateur de Vidéos d'Intégration pour l'Hospitalité : Rationalisez la Formation
Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec des avatars AI pour réduire le temps de formation et améliorer la rétention des nouvelles recrues.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script et des sous-titres clairs, ciblant les nouvelles recrues à la réception pour les familiariser rapidement avec les procédures d'enregistrement, présentée avec un style visuel propre et professionnel et une voix informative.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage engageante de 30 secondes pour le personnel existant de l'hospitalité, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des modèles personnalisables, conçue pour renforcer les meilleures pratiques en matière de service client et favoriser la rétention des employés, avec un style visuel dynamique et une musique de fond inspirante.
Concevez un module de formation rapide de 30 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, axé sur une tâche opérationnelle clé dans le secteur de l'hospitalité, en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect de HeyGen et des sous-titres clairs pour plus de clarté, livré avec un style visuel clair et direct et un ton audio instructif dans le cadre de leur intégration.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours d'Intégration Évolutifs.
Développez et distribuez efficacement une multitude de cours d'intégration et de formation pour les nouvelles recrues dans tous les sites.
Améliorez la Formation et la Rétention des Employés.
Exploitez les vidéos alimentées par l'AI pour améliorer significativement l'engagement, la compréhension et les taux de rétention à long terme des nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos d'intégration dans l'hospitalité ?
HeyGen transforme l'intégration dans l'hospitalité en utilisant la technologie de génération de vidéos AI, vous permettant de créer des vidéos engageantes et personnalisées avec des avatars AI. Cela élève votre expérience d'intégration des employés et met efficacement en avant la culture d'entreprise pour les nouvelles recrues.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme idéale pour la création de vidéos pour les nouvelles recrues ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration des employés avec des capacités intuitives de texte en vidéo et des modèles personnalisables. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de micro-apprentissage ou des modules de formation complets pour les nouvelles recrues sans compétences approfondies en production vidéo.
HeyGen peut-il créer des avatars AI professionnels pour nos vidéos de recrutement ?
Absolument, HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI professionnels en tant que présentateurs virtuels dans vos vidéos de recrutement et de formation des employés. Ces avatars peuvent être personnalisés avec le logo et les couleurs de votre entreprise, assurant un look cohérent et soigné pour toutes vos communications vidéo.
Comment HeyGen garantit-il que nos vidéos d'intégration sont accessibles à tous les nouveaux employés ?
HeyGen garantit que vos vidéos d'intégration sont inclusives en générant automatiquement des sous-titres pour tout le contenu. Cette fonctionnalité, combinée à des avatars AI engageants, contribue à une meilleure rétention des employés en rendant les informations critiques facilement compréhensibles pour chaque nouvelle recrue.