Créateur de Vidéos Marketing pour l'Hôtellerie : Boostez Votre Marque

Générez rapidement des vidéos marketing engageantes pour les hôtels en utilisant la conversion de texte en vidéo pour captiver les audiences et renforcer la présence de votre marque.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes conçue comme une vidéo marketing pour un hôtel afin d'attirer des clients potentiels, des familles aux voyageurs d'affaires. Le style visuel doit être accueillant et luxueux, accompagné d'une musique de fond douce et élégante, mettant en avant les principales commodités et l'expérience globale des clients. Utilisez les modèles et scènes professionnels de HeyGen pour simplifier le processus de création, garantissant un produit final soigné.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez un clip vidéo promotionnel dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant spécifiquement les jeunes voyageurs en quête d'expériences uniques. Cette vidéo doit présenter un style visuel énergique et dynamique avec des coupes dynamiques et de la musique tendance, parfait pour des plateformes comme Instagram et TikTok. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses orientations en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de présentation informative de 45 secondes pour un créateur de vidéos marketing dans l'hôtellerie, spécifiquement destinée aux organisateurs d'événements et aux clients d'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et sophistiqué, avec une voix off claire et engageante. Employez les avatars AI de HeyGen pour agir en tant qu'hôtes virtuels, guidant les spectateurs à travers les capacités événementielles du lieu, renforcées par une génération de voix off précise.
Exemple de Prompt 3
Concevez un récit inspirant de 60 secondes sur une plateforme de création vidéo, mettant l'accent sur la reconnaissance de la marque pour un groupe hôtelier de luxe. Cette vidéo cinématographique et narrative, destinée aux responsables de marque et aux professionnels du marketing, doit transmettre la philosophie de la marque avec une partition orchestrale édifiante. Rédigez le script et donnez-lui vie en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, en veillant à ce que tous les messages clés soient clairement transmis avec des sous-titres/captions automatiques.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing pour l'Hôtellerie

Créez facilement des vidéos marketing captivantes pour les hôtels et du contenu promotionnel avec des outils alimentés par l'AI, boostant la présence en ligne de votre marque.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Commencez votre vidéo marketing pour l'hôtellerie en sélectionnant parmi une gamme de modèles vidéo professionnels conçus pour mettre en valeur votre propriété ou vos services. Alternativement, utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo pour commencer à partir d'un script.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en utilisant des outils intuitifs de glisser-déposer, en ajoutant des médias de notre vaste bibliothèque de stock ou en téléchargeant les vôtres. Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Avatars
Élevez votre message avec une génération de voix off professionnelle ou choisissez parmi des avatars AI réalistes pour présenter votre contenu. Ajoutez des sous-titres/captions dynamiques pour engager un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo promotionnelle en l'exportant dans divers formats d'image adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement votre vidéo de haute qualité sur vos réseaux sociaux pour atteindre plus de clients potentiels.

Mettez en Avant les Témoignages de Clients

Transformez des avis clients élogieux en vidéos AI convaincantes, mettant en avant des expériences positives pour renforcer la confiance et attirer de nouvelles réservations.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing pour l'hôtellerie ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos marketing pour l'hôtellerie, vous permettant de créer des vidéos promotionnelles captivantes pour votre hôtel ou entreprise. Vous pouvez exploiter des avatars AI réalistes et divers modèles de vidéos pour mettre en valeur vos commodités et services, renforçant efficacement la reconnaissance de votre marque.

HeyGen est-il une plateforme de création vidéo facile à utiliser pour le marketing ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un éditeur vidéo AI intuitif et une plateforme de création vidéo. Avec des outils de glisser-déposer et des outils alimentés par l'AI, vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo, rendant le contenu marketing professionnel accessible même sans expérience approfondie en montage.

Quels éléments créatifs vidéo HeyGen offre-t-il pour le marketing animé ?

HeyGen offre des éléments créatifs robustes, y compris des avatars AI photoréalistes qui peuvent transmettre votre message dans une variété de styles. Associé à une génération de voix off avancée, vous pouvez produire des vidéos animées convaincantes parfaites pour les vidéos sur les réseaux sociaux et d'autres canaux promotionnels.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos marketing diversifiées ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos promotionnelles polyvalent qui accélère la création de contenu. Utilisez des modèles de vidéos préconçus et produisez facilement tout, des vidéos diaporama aux courtes publicités, avec un redimensionnement des formats d'image garantissant que votre contenu marketing s'adapte à chaque plateforme.

