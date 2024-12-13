Générateur de vidéos guide pour l'hôtellerie : Créez des vidéos engageantes rapidement

Créez sans effort des vidéos de formation et d'intégration captivantes qui améliorent l'expérience des clients en utilisant des avatars IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes destinée aux clients potentiels intéressés par les services de spa de luxe dans un complexe hôtelier, avec des visuels sereins, une musique apaisante et un avatar IA sophistiqué guidant les spectateurs à travers les offres uniques du spa. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour créer une présentation raffinée et invitante qui met en avant l'expérience exceptionnelle des clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes servant de guide utilisateur pour les clients de l'hôtel sur la façon d'utiliser les commandes de chambre intelligente, en employant un style visuel étape par étape avec des captures d'écran claires et un ton audio explicatif. Assurez-vous que la vidéo utilise les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, rendant les procédures complexes simples et compréhensibles pour tous.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de bienvenue personnalisée de 20 secondes pour les clients VIP, avec un style visuel chaleureux et personnalisé et un avatar IA amical délivrant un message sincère avant l'arrivée, sur un fond reflétant l'élégance de l'hôtel. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour générer rapidement une vidéo personnalisée professionnelle et engageante qui laisse une première impression durable.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos guide pour l'hôtellerie

Créez sans effort des vidéos de formation et de marketing professionnelles pour l'hôtellerie avec l'IA, améliorant l'expérience des clients et la préparation du personnel.

1
Step 1
Créez votre script
Rédigez ou collez votre contenu détaillé pour le guide hôtelier. Notre plateforme convertira votre texte en vidéo, rendant votre message clair et concis pour tout public.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar et votre voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque à l'écran. Ces présentateurs numériques délivrent votre guide avec clarté et professionnalisme, parfait pour votre contenu dans l'industrie hôtelière.
3
Step 3
Personnalisez avec des modèles
Améliorez votre vidéo avec notre bibliothèque de modèles de vidéos préconçus et de scènes. Ajoutez le logo, les couleurs et les médias de votre marque pour parfaitement s'aligner avec les normes de l'industrie hôtelière.
4
Step 4
Générez et exportez votre vidéo
Examinez votre vidéo guide hôtelier complète, en vous assurant que chaque détail est exact. Générez et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête pour des initiatives de formation, d'intégration ou de marketing.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des vidéos d'expérience client engageantes

Créez rapidement des guides vidéo dynamiques, des visites de propriétés et du contenu promotionnel pour les réseaux sociaux afin de captiver les clients potentiels et d'améliorer leur séjour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de marketing hôtelier avec la vidéo ?

HeyGen permet aux entreprises hôtelières de générer des vidéos marketing engageantes avec des avatars IA et des voix off professionnelles générées par l'IA, transformant rapidement le texte en contenu visuel captivant. Ce générateur de vidéos IA simplifie la création de vidéos, permettant une image de marque cohérente sur tous vos supports promotionnels.

HeyGen peut-il aider à créer des expériences client personnalisées via la vidéo ?

Absolument, HeyGen permet la création de messages vidéo personnalisés pour améliorer l'expérience client. Utilisez les capacités de texte à vidéo pour générer des vidéos de bienvenue uniques ou des guides utilisateur avec des avatars et des voix IA personnalisés pour chaque client.

Quels types de vidéos de formation HeyGen peut-il produire pour le personnel hôtelier ?

HeyGen est idéal pour produire une variété de vidéos de formation, y compris des modules d'intégration complets, des SOP et du contenu d'apprentissage en ligne pour l'industrie hôtelière. Utilisez des modèles de vidéos préconçus et des voix off générées par l'IA pour créer rapidement des supports de développement du personnel cohérents et professionnels.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises hôtelières ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour l'industrie hôtelière en convertissant des scripts textuels simples en vidéos soignées avec des avatars IA réalistes. Ce puissant générateur de vidéos IA réduit considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires pour une production vidéo de haute qualité.

