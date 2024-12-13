4

Step 4

Exporter avec redimensionnement proportionnel

Une fois que votre vidéo est prête, exportez-la dans le format souhaité avec des options de redimensionnement du rapport d'aspect. Cela garantit que votre vidéo aura fière allure sur n'importe quelle plateforme, que ce soit pour la promotion de cliniques ou à des fins éducatives dans le domaine de la santé.