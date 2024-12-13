Générateur de Procédures Hospitalières : Précision, Sécurité, Efficacité

Notre générateur de procédures hospitalières offre une dissection précise et une distribution d'énergie intelligente pour la chirurgie générale, avec des fonctionnalités mises en avant via des avatars AI.

528/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 90 secondes illustrant l'application pratique d'un générateur chirurgical RF, en mettant spécifiquement en avant son utilité dans diverses procédures chirurgicales en passant habilement entre les modes monopolaire et bipolaire. Conçue pour les résidents en chirurgie et les techniciens de salle d'opération, le style visuel et audio doit être éducatif et étape par étape, avec des explications textuelles claires à l'écran complétées par une voix off apaisante et guidante générée à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une présentation technique convaincante de 2 minutes explorant les capacités avancées d'une Unité Électrochirurgicale moderne, en se concentrant sur la façon dont sa Technologie d'Adaptation Tissulaire intégrée et ses mécanismes de Distribution d'Énergie Intelligente optimisent les résultats chirurgicaux. Destinée aux ingénieurs biomédicaux et aux administrateurs hospitaliers, la vidéo nécessite une esthétique visuelle high-tech et élégante, offrant des explications détaillées avec une voix autoritaire, enrichie par les sous-titres précis de HeyGen pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes mettant en avant l'efficacité et l'efficience d'un générateur de procédures hospitalières dans des applications spécifiques comme les procédures laparoscopiques et la fermeture de vaisseaux, en soulignant les avantages des réglages d'énergie ajustables. Destinée aux chirurgiens généraux et aux responsables des achats hospitaliers, la vidéo doit posséder un style visuel dynamique orienté étude de cas avec un rythme efficace et une narration confiante, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement les points de vente clés en visuels engageants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Procédures Hospitalières

Comprenez le processus de l'électrochirurgie moderne, de la configuration initiale à la gestion précise des tissus, assurant la sécurité optimale du patient et du chirurgien pendant les interventions chirurgicales.

1
Step 1
Sélectionner les Réglages de Puissance
Commencez par définir les réglages d'énergie précis et ajustables nécessaires pour l'intervention chirurgicale. Cela garantit une sortie d'énergie contrôlée adaptée aux types de tissus spécifiques et aux effets souhaités pour divers besoins chirurgicaux.
2
Step 2
Choisir le Mode de Fonctionnement
Déterminez le mode de sortie approprié de l'Unité Électrochirurgicale, en choisissant entre les modes monopolaire et bipolaire en fonction de l'application chirurgicale. Cette flexibilité permet des interventions variées, de la chirurgie générale aux procédures laparoscopiques spécialisées.
3
Step 3
Appliquer l'Énergie Électrochirurgicale
Activez le générateur chirurgical RF pour délivrer précisément la technologie de radiofréquence. La Distribution d'Énergie Intelligente de l'unité optimise l'application d'énergie pour des actions comme la fermeture de vaisseaux et la dissection précise, en s'adaptant à l'impédance des tissus pour un traitement efficace.
4
Step 4
Sélectionner les Protocoles de Sécurité du Patient
Tout au long de l'intervention, le Générateur Électrochirurgical surveille en continu la sortie pour maintenir la sécurité du patient et du chirurgien. Les fonctionnalités sont conçues pour minimiser les risques et assurer une performance fiable dans toutes les salles d'opération médicales humaines, soutenant des résultats chirurgicaux réussis.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Étendre la Portée de la Formation Médicale Mondiale

.

Développez des cours de formation diversifiés sur les générateurs chirurgicaux avancés et les procédures, atteignant les professionnels de la santé à l'échelle mondiale avec des vidéos AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il soutenir l'explication de sujets médicaux complexes comme les Générateurs Électrochirurgicaux ?

HeyGen permet aux professionnels de la santé de créer des vidéos explicatives engageantes sur des dispositifs tels que les Générateurs Électrochirurgicaux. Utilisez les capacités de texte en vidéo de HeyGen et ses avatars AI réalistes pour simplifier les informations complexes, assurant une communication claire des procédures hospitalières.

Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans la démonstration de procédures chirurgicales complexes ?

Les avatars AI de HeyGen peuvent démontrer visuellement des procédures chirurgicales complexes, des techniques de chirurgie générale aux applications spécifiques comme la Dissection Précise. Cela améliore la compréhension et renforce les meilleures pratiques pour la sécurité du patient et du chirurgien grâce à un contenu vidéo de haute qualité avec des sous-titres clairs.

HeyGen peut-il faciliter la création de contenu éducatif pour la formation sur les générateurs chirurgicaux RF ?

Absolument. HeyGen est idéal pour développer des modules de formation complets sur des sujets tels que le fonctionnement des générateurs chirurgicaux RF et la technologie de radiofréquence. Expliquez facilement des concepts tels que les modes monopolaire et bipolaire ou la Distribution d'Énergie Intelligente en utilisant le texte en vidéo et la génération de voix off personnalisée de HeyGen, tout en maintenant une image de marque cohérente.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence des supports de formation pour diverses Unités Électrochirurgicales ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des modèles personnalisables pour garantir un message uniforme à travers tous les supports de formation pour différentes Unités Électrochirurgicales. Cela est crucial pour des sujets comme la Technologie d'Adaptation Tissulaire dans les salles d'opération médicales humaines, permettant une expérience d'apprentissage professionnelle et cohérente.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo