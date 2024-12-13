Développez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour les nouveaux employés de l'hôpital, conçue pour les mettre à l'aise lors de leur processus d'intégration. Ce court-métrage devrait présenter un avatar AI amical et professionnel les guidant à travers les premières étapes, livré avec un style visuel chaleureux et un ton audio encourageant, créé efficacement avec les avatars AI de HeyGen, servant de partie clé de la boîte à outils de création de vidéos d'intégration hospitalière.

Générer une Vidéo