Créez une vidéo d'accueil professionnelle de 45 secondes pour l'intégration des nouveaux employés à l'hôpital, mettant en vedette un avatar AI amical pour présenter les valeurs clés et les installations de l'hôpital. La vidéo doit avoir une musique de fond apaisante et une voix off claire générée par HeyGen, pour que le nouveau personnel se sente immédiatement intégré à l'équipe.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative rassurante et informative de 60 secondes destinée aux patients se préparant à une chirurgie du genou. Utilisez la conversion de texte en vidéo pour expliquer les instructions préopératoires et postopératoires avec des visuels clairs et illustratifs et une musique de fond douce, en assurant l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 30 secondes pour tout le personnel hospitalier, mettant l'accent sur les protocoles de sécurité critiques. Cette vidéo doit utiliser des graphiques professionnels et une voix AI autoritaire, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour un message rapide et percutant, adapté à diverses plateformes avec redimensionnement et exportation au format d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 50 secondes spécifiquement pour les nouvelles recrues rejoignant le département de cardiologie, servant de générateur moderne de vidéos d'intégration hospitalière. Mettez en avant la technologie avancée et l'équipe du département à travers des visuels dynamiques de la bibliothèque multimédia/soutien de stock, narrés par un avatar AI compétent pour inspirer confiance et enthousiasme.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Intégration Hospitalière

Simplifiez la formation en santé et l'éducation des patients avec la création de vidéos alimentée par AI, comprenant des modèles personnalisables et des avatars AI professionnels.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Adapté
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables, spécialement conçus pour accélérer la création de vos vidéos d'intégration hospitalière.
2
Step 2
Créez du Contenu avec des Avatars AI
Transformez vos scripts en présentations engageantes en utilisant nos avatars AI réalistes. Cette fonctionnalité de générateur de vidéos AI assure une livraison professionnelle et cohérente pour tous vos supports de formation.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités de Marque et d'Accessibilité
Assurez la cohérence de la marque en utilisant des contrôles de marque robustes pour incorporer les logos et couleurs de votre hôpital, améliorant la reconnaissance et le professionnalisme dans toutes les vidéos éducatives pour les patients.
4
Step 4
Exportez pour une Intégration LMS Sans Accroc
Exportez facilement vos vidéos complètes dans divers formats, prêtes pour une intégration LMS sans accroc. Cela assure une distribution efficace des contenus critiques de formation à la conformité et d'intégration.

Cas d'Utilisation

Élevez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration

Créez des vidéos d'intégration hospitalière dynamiques et interactives qui augmentent significativement l'engagement et améliorent la rétention des connaissances parmi les nouvelles recrues.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration hospitalière ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de conversion de texte en vidéo pour simplifier la création de vidéos d'intégration hospitalière engageantes. Vous pouvez facilement convertir des scripts en vidéos professionnelles pour l'intégration des employés, économisant ainsi un temps et des ressources considérables par rapport aux méthodes de production traditionnelles.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos éducatives pour les patients ou de formation à la conformité ?

Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque robustes, permettant aux organisations de santé de produire des vidéos éducatives efficaces pour les patients et de formation à la conformité. Cela garantit que le contenu est adapté à vos besoins spécifiques tout en maintenant la cohérence de la marque.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI puissantes telles que des avatars AI réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, rendant la production vidéo très efficace. Les utilisateurs peuvent également utiliser des voix off AI et générer automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'intégration pour les patients ?

Oui, HeyGen est un créateur idéal de vidéos d'intégration pour les patients, vous permettant de développer rapidement des vidéos informatives et accueillantes pour les nouveaux patients. Utilisez notre large sélection de modèles et de scènes pour délivrer des messages clairs et cohérents pour vos vidéos d'intégration sans montage vidéo complexe.

