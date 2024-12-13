Créez une vidéo de lune de miel captivante de 30 secondes, parfaite pour les jeunes mariés désireux de partager leurs moments les plus tendres avec la famille et les amis. Cette vidéo romantique devrait présenter un style visuel onirique avec des transitions douces et un étalonnage des couleurs chaleureux, complété par une musique de fond douce et sincère. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle, en racontant une anecdote charmante ou en exprimant des sentiments sincères sur votre parcours commun, faisant vibrer chaque image d'amour.

Générer une vidéo