Générateur de Vidéos Tutoriels de Devoirs : Créez des Guides Engagés Rapidement

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes à partir de texte, en tirant parti de la puissante capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo tutorielle de devoirs captivante de 45 secondes où un avatar AI guide les lycéens à travers un problème de mathématiques difficile, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des explications engageantes avec un style visuel amical et clair et une voix off encourageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une présentation vidéo éducative professionnelle de 60 secondes pour les tuteurs en ligne expliquant des concepts scientifiques complexes, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen et du support de la bibliothèque de médias/stock pour obtenir un style visuel sophistiqué et un style audio autoritaire, complété par des sous-titres précis pour un public diversifié d'étudiants universitaires recherchant des vidéos tutoriels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant un raccourci logiciel courant, ciblant les débutants férus de technologie qui souhaitent des conseils rapides et pratiques sur la création vidéo. Utilisez les puissants avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour offrir un style visuel énergique et une narration claire, simplifiant le processus pour une livraison rapide de contenu.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative engageante de 75 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité de produit pour les professionnels du marketing, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off professionnelle pour présenter l'information avec un style visuel élégant et informatif. Assurez une compréhension complète pour les professionnels occupés en incluant des sous-titres détaillés, créant ainsi efficacement un présentateur vidéo AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels de Devoirs

Transformez sans effort votre contenu éducatif en vidéos tutoriels de devoirs engageantes avec la plateforme AI intuitive de HeyGen, sans compétences en montage vidéo requises.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par coller votre script de tutoriel de devoirs directement dans HeyGen ou sélectionnez un modèle de vidéo éducative préconçu pour esquisser rapidement votre leçon. Cela utilise notre fonctionnalité de création de texte-à-vidéo pour une génération de contenu fluide.
2
Step 2
Personnalisez avec des Présentateurs AI et des Ressources
Améliorez votre tutoriel en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Donnez vie à vos leçons avec une gamme diversifiée d'instructeurs virtuels, parfait pour un créateur de vidéos éducatives.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Créez instantanément des voix off générées par AI au son naturel pour votre tutoriel avec notre capacité avancée de génération de voix off, assurant des instructions claires pour votre vidéo pratique.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel de Haute Qualité
Revoyez votre vidéo tutorielle de devoirs complétée. Une fois satisfait, exportez-la en qualité 4K avec diverses options de rapport d'aspect, la rendant prête à être partagée sur les plateformes en tant que vidéo de formation soignée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérer la Production de Vidéos Tutoriels

.

Générez rapidement des vidéos tutoriels de devoirs de haute qualité et engageantes à partir de texte, accélérant considérablement la création de contenu pour des sujets complexes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels créatives ?

HeyGen est une plateforme avancée de création de vidéos AI qui permet aux utilisateurs de produire des vidéos tutoriels engageantes sans effort. Avec une création intuitive de texte-à-vidéo et une vaste bibliothèque de modèles vidéo et de présentateurs vidéo AI, des compétences complexes en montage ne sont pas requises pour créer du contenu éducatif captivant.

HeyGen peut-il aider à créer des supports éducatifs sans expérience approfondie en montage ?

Absolument, HeyGen sert de puissant créateur de vidéos éducatives conçu pour être facile à utiliser. Il vous permet de transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et des voix off générées par AI, rendant la création de supports éducatifs professionnels accessible à tous.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur idéal de vidéos tutoriels de devoirs ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos tutoriels de devoirs en offrant des outils complets pour créer des vidéos explicatives claires et des guides pratiques. Ses capacités de texte-à-vidéo, combinées à des modèles et scènes personnalisables, simplifient le processus d'explication de concepts complexes de manière efficace.

Comment les entreprises peuvent-elles utiliser HeyGen pour créer des vidéos de formation professionnelles ?

Les entreprises utilisent HeyGen pour créer des vidéos de formation de haute qualité et du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Avec des contrôles de marque robustes et une riche bibliothèque de médias, HeyGen assure une production professionnelle en qualité 4K, s'alignant parfaitement avec les besoins de communication d'entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo