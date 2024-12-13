Imaginez créer une vidéo pédagogique de 45 secondes destinée aux parents qui font l'école à la maison, démontrant une leçon captivante sur un sujet scientifique complexe. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec des exemples clairs à l'écran, complétés par une voix AI articulée. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité Texte-en-vidéo pour donner vie à la leçon sans effort, la rendant accessible même à ceux qui n'ont aucune compétence en montage vidéo.

