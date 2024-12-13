Créateur de Vidéos de Page d'Accueil : Créez des Vidéos Engagantes Instantanément

Créez facilement des vidéos de page d'accueil engageantes et professionnelles en utilisant notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes personnalisables.

Créez une vidéo de démonstration technique convaincante de 90 secondes destinée aux entrepreneurs technophiles cherchant à rationaliser leur flux de travail de contenu. Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré et moderne, complété par une voix AI autoritaire mais amicale, montrant efficacement comment le générateur de vidéos AI de HeyGen facilite la création de vidéos en utilisant ses avatars AI avancés pour présenter des informations complexes de manière claire et engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative dynamique d'une minute destinée aux professionnels du marketing à la recherche de solutions de contenu efficaces. Utilisez un style visuel rapide avec une musique de fond entraînante et une narration claire et concise pour illustrer comment l'éditeur de vidéos en ligne de HeyGen transforme le texte en vidéo à partir d'un script en messages percutants, garantissant que les voix off professionnelles améliorent la compréhension des caractéristiques clés par le public.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo sociale engageante de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs qui souhaitent améliorer l'accessibilité et la portée. Ce prompt nécessite une esthétique visuelle lumineuse et tendance avec un ton conversationnel, soulignant comment HeyGen aide à générer automatiquement des sous-titres, rendant les vidéos sociales plus inclusives et efficaces.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'introduction soignée de 2 minutes pour les développeurs de sites web et les spécialistes du marketing digital désireux d'améliorer leur page d'accueil avec du contenu professionnel. La vidéo doit présenter un style visuel et audio sophistiqué, démontrant comment l'utilisation des divers modèles et scènes vidéo de HeyGen simplifie le processus de création d'une expérience de création de vidéos de page d'accueil captivante, intégrant sans effort des visuels soignés dans toute présence web.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Page d'Accueil

Créez facilement des vidéos de page d'accueil captivantes qui attirent l'attention et communiquent clairement votre message, sans logiciel complexe requis.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels pour lancer votre vidéo de page d'accueil, assurant une base soignée.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Téléchargez vos propres visuels ou utilisez la vaste bibliothèque multimédia, y compris des séquences d'archives de haute qualité, pour enrichir votre vidéo de page d'accueil.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Améliorez votre message avec des voix off professionnelles, facilement générées pour narrer votre vidéo de page d'accueil et captiver votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez vos vidéos professionnelles et exportez-les avec un redimensionnement flexible des proportions pour un affichage parfait sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Promotionnelles à Fort Taux de Conversion

.

Développez des vidéos promotionnelles puissantes et performantes avec AI en quelques minutes, prêtes à capter l'attention sur la page d'accueil de votre site web.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour une création vidéo efficace ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI, agissant comme un générateur de vidéos AI sophistiqué pour rationaliser votre flux de production. Avec son éditeur intuitif par glisser-déposer, vous pouvez créer du contenu vidéo rapidement, transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles avec facilité.

HeyGen peut-il aider à générer des voix off professionnelles et des sous-titres pour mes vidéos ?

Absolument. HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off, créant des voix off professionnelles directement à partir de vos entrées textuelles en utilisant une sélection diversifiée de voix. Il fournit également une génération automatique de sous-titres et de légendes, garantissant que vos vidéos sont accessibles et engageantes pour tous les spectateurs.

Quel type de ressources créatives l'éditeur de vidéos en ligne de HeyGen propose-t-il ?

L'éditeur de vidéos en ligne de HeyGen est équipé d'une bibliothèque multimédia complète, comprenant une vaste sélection de séquences d'archives et de modèles vidéo préconçus. Ces ressources vous permettent de créer des vidéos de haute qualité, professionnelles et des vidéos sociales efficacement sans avoir besoin de ressources externes.

Comment puis-je maintenir l'identité de ma marque lors de la création de vidéos avec HeyGen ?

HeyGen assure la cohérence de votre marque avec des contrôles de branding puissants. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, personnaliser les couleurs et sélectionner des polices spécifiques, garantissant que toutes vos vidéos professionnelles s'alignent parfaitement avec l'identité unique de votre marque.

