Créez une vidéo vibrante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, démontrant comment créer rapidement une vidéo de page d'accueil convaincante à l'aide d'une interface conviviale. Le style visuel doit être lumineux et énergique avec une musique de fond entraînante et une narration claire, mettant en avant l'efficacité des "Modèles & scènes" préconçus pour une création de contenu rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs, illustrant la puissance de la technologie des avatars AI. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec une voix off AI amicale qui explique comment transformer un simple script en une présentation entièrement animée en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" avec un avatar AI.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux marques de commerce électronique, axée sur la création de contenu marketing dynamique. Le style visuel doit être rapide et tendance avec une musique entraînante et des superpositions de texte dynamiques, montrant à quel point la "Génération de voix off" et les "Sous-titres/captions" automatiques sont faciles pour maximiser la portée sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 50 secondes pour les chefs de produit et les startups, expliquant comment générer des explications de produit efficaces avec une personnalisation poussée. Le style visuel doit être élégant et informatif avec une voix calme et autoritaire, démontrant comment intégrer divers éléments de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" puis utiliser le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter la vidéo finale à différents canaux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Page d'Accueil

Créez sans effort un contenu vidéo époustouflant et personnalisé pour votre page d'accueil afin de capter l'attention des visiteurs et transmettre votre message efficacement.

Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez à construire votre vidéo de page d'accueil en transformant du texte en visuels engageants à l'aide de notre puissant générateur de texte en vidéo.
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et transmettre votre message avec une touche humaine.
Step 3
Appliquez les Éléments de Branding
Améliorez votre vidéo en appliquant le logo, les couleurs et d'autres options de personnalisation de votre marque pour maintenir une apparence cohérente.
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo de page d'accueil terminée dans divers ratios d'aspect, prête à être utilisée immédiatement sur vos plateformes.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

Développez des vidéos AI persuasives pour présenter des histoires de réussite client directement sur votre page d'accueil, renforçant la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour la création de contenu ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie de génération de texte en vidéo. Il suffit de taper votre script, et nos outils alimentés par AI donneront vie à votre contenu, simplifiant ainsi tout le processus de création de contenu.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un contenu marketing diversifié ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris une vaste bibliothèque de modèles, de voix off et d'avatars AI, idéales pour un contenu marketing dynamique. Vous pouvez générer sans effort des vidéos engageantes pour des campagnes sur les réseaux sociaux ou des explications de produits percutantes adaptées à votre marque.

HeyGen est-il une interface conviviale pour générer du contenu vidéo de haute qualité ?

Absolument, HeyGen est conçu avec une interface conviviale qui permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos. Nos outils intuitifs alimentés par AI simplifient la production vidéo complexe, rendant accessible la création de contenu professionnel sans expérience préalable en montage.

HeyGen peut-il aider à créer un contenu engageant pour le générateur de vidéo de page d'accueil avec branding ?

Oui, HeyGen est parfait pour créer un contenu de générateur de vidéo de page d'accueil percutant qui capte l'attention. Avec des contrôles de branding complets comme les logos et les couleurs, ainsi que des options de personnalisation pour les scènes et les avatars, vos vidéos s'aligneront parfaitement avec l'identité de votre marque.

