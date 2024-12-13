Générateur de Vidéos Guide pour Propriétaires pour des Tutoriels DIY Faciles

Transformez des tutoriels DIY complexes en guides clairs et engageants avec des voix off professionnelles générées automatiquement. Simplifiez chaque étape pour les propriétaires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing immobilière convaincante de 60 secondes conçue pour les agents immobiliers visant à présenter une nouvelle annonce aux acheteurs potentiels, en se concentrant sur ses caractéristiques clés et ses points de vente uniques. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et élégante, utilisant des transitions élégantes et une voix off fluide et autoritaire, améliorée par des modèles et des scènes préconçus pour simplifier la création et pouvant éventuellement présenter un avatar AI présentant les points forts de la propriété.
Exemple de Prompt 2
Développez un guide de documentation vidéo pratique de 30 secondes pour les propriétaires, illustrant comment enregistrer efficacement les améliorations ou les dommages de la maison à des fins d'assurance, ciblant les individus qui ont besoin d'informations claires et concises pour la tenue de dossiers. Employez un style visuel clair et utilitaire avec des gros plans détaillés et des explications à l'écran, complété par une voix off informative et concise et des sous-titres/captions facilement éditables pour l'accessibilité, en tirant parti du support robuste de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour tout visuel supplémentaire.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo témoignage engageante de 45 secondes présentant l'expérience d'un client satisfait avec une entreprise de services à domicile, spécifiquement pour les entreprises cherchant à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux et à renforcer la confiance. La présentation visuelle doit être authentique et chaleureuse, capturant des expressions sincères avec une voix off amicale et naturelle, pouvant éventuellement présenter un avatar AI livrant des citations clés, et optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Guide pour Propriétaires

Transformez sans effort des instructions complexes pour propriétaires en guides vidéo clairs et engageants avec AI, simplifiant la gestion de propriété et le contenu éducatif pour tous.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger ou coller votre contenu de guide pour propriétaires directement dans notre plateforme. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour générer instantanément une vidéo de base, transformant vos mots écrits en un récit visuel dynamique pour votre vidéo tutorielle pour propriétaires.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez la présentation de votre guide en choisissant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour être votre présentateur à l'écran. Ces avatars transmettent votre message avec des expressions naturelles, ajoutant un visage professionnel et accessible à votre production de générateur de vidéos AI, rendant votre contenu plus accessible pour les propriétaires.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Incorporez des visuels pertinents de notre vaste "bibliothèque de médias/support stock" pour illustrer clairement vos points. Personnalisez davantage votre vidéo en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de branding, garantissant que votre documentation vidéo pour propriétaires est soignée et cohérente en tant que vidéo de qualité professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Revoyez votre guide pour propriétaires complet, en vous assurant que tous les détails sont parfaits. Ensuite, utilisez facilement le "redimensionnement et les exports de ratios d'aspect" pour générer votre vidéo dans divers formats adaptés à toute plateforme, des sites web aux réseaux sociaux. Votre vidéo soignée et prête à être partagée peut désormais informer et aider efficacement les propriétaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez une Série de Tutoriels Complète pour Propriétaires

.

Créez sans effort des guides vidéo étendus et des cours pratiques, éduquant les propriétaires sur l'entretien, les améliorations et divers sujets DIY.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels pour propriétaires ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos tutoriels pour propriétaires, vous permettant de transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off professionnelles, parfaites pour les tutoriels DIY et les guides pratiques.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour une documentation vidéo efficace ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui exploite la technologie texte-à-vidéo et les avatars AI pour créer une documentation vidéo complète. Il prend également en charge la génération de voix off fluide pour une communication claire.

HeyGen peut-il aider les agents immobiliers avec des vidéos marketing et d'annonces immobilières ?

Absolument, HeyGen sert d'excellent créateur de vidéos immobilières, fournissant des modèles et des avatars AI pour produire des vidéos d'annonces convaincantes et du contenu marketing immobilier. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de qualité professionnelle pour présenter des propriétés.

Comment HeyGen garantit-il des vidéos de qualité professionnelle pour les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de qualité professionnelle pour les médias sociaux en utilisant une large gamme de modèles et de contrôles de marque. Cela garantit que votre documentation vidéo et vos vidéos guide pour propriétaires maintiennent un aspect cohérent et soigné.

