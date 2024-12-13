Créez des vidéos de visite de maison époustouflantes facilement

Transformez vos annonces immobilières avec des modèles de vidéos personnalisables et des voix off IA pour des visites vidéo captivantes.

634/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing des réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing des réseaux sociaux

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'une de ces suggestions.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Invite 1
Créez une vidéo de présentation immobilière de 45 secondes qui se démarque sur les réseaux sociaux, idéale pour les marketeurs immobiliers cherchant à attirer un public plus large. Cette vidéo utilise les modèles personnalisables de HeyGen, vous permettant de mettre en avant les caractéristiques clés du bien avec des superpositions de texte dynamiques et des visuels éclatants. La musique de fond entraînante instaure une ambiance vivante, tandis que la fonctionnalité de l'éditeur vidéo assure que votre contenu est parfaitement adapté pour des plateformes telles qu'Instagram et Facebook.
Invite 2
Pour les professionnels de l'immobilier qui souhaitent offrir une expérience immersive, une visite vidéo de 90 secondes est idéale. Cette vidéo est réalisée en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo, vous permettant de raconter l'histoire de la maison avec précision. Le public cible comprend les potentiels acheteurs et investisseurs qui apprécient les aperçus détaillés. Le style visuel est cinématographique, avec des images haute définition et l'utilisation stratégique de voix off IA pour ajouter de la profondeur et du contexte à chaque scène.
Invite 3
Attirez les primo-accédants avec une vidéo marketing immobilière de 30 secondes qui met en avant le charme des maisons de débutants accueillantes. En utilisant la bibliothèque de médias/le support de stock de HeyGen, cette vidéo intègre des images d'archives impressionnantes qui complètent les photos de votre propriété. Le style visuel est chaleureux et accueillant, avec une musique de fond douce qui évoque une sensation de confort. Des sous-titres/légendes sont inclus pour garantir que votre message est accessible à tous les spectateurs, facilitant ainsi le partage sur diverses plateformes de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez l'invite
step previewstep preview
Collez dans la zone de création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de vidéo native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Intention

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de visite de maison

Créez facilement des vidéos captivantes de biens immobiliers grâce à notre créateur de vidéos de visites domiciliaires intuitif.

1
Step 1
Créez votre vidéo avec des modèles personnalisables
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos immobilières conçus pour présenter efficacement les propriétés. Personnalisez ces modèles pour qu'ils correspondent à votre marque et à votre style, garantissant ainsi une présentation unique pour chaque annonce.
2
Step 2
Ajouter de la musique de fond et des voix off IA
Améliorez vos visites vidéo en intégrant de la musique de fond et des voix off générées par IA. Ces fonctionnalités ajoutent une touche professionnelle, rendant vos annonces immobilières plus captivantes et informatives.
3
Step 3
Appliquer les contrôles de marque pour la cohérence
Utilisez nos contrôles de marque pour ajouter votre logo et ajuster les couleurs, garantissant ainsi que chaque vidéo soit en accord avec votre identité de marque. Cette cohérence aide à établir la confiance et la reconnaissance auprès de votre public.
4
Step 4
Exporter et partager sur les réseaux sociaux
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité pour différentes plateformes. Partagez vos vidéos de marketing immobilier sur les réseaux sociaux pour toucher un public plus large et attirer des acheteurs potentiels.

Cas d'utilisation

HeyGen donne aux professionnels de l'immobilier le pouvoir de transformer les annonces immobilières en vidéos captivantes de visites de propriétés à l'aide d'outils pilotés par l'IA. Avec des modèles personnalisables et des voix off IA, créez des vidéos marketing immobilières engageantes qui se démarquent.

Création rapide de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo IA

.

Utilize AI video editing tools to produce high-quality real estate marketing videos that capture attention and drive sales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut améliorer mes vidéos de marketing immobilier ?

HeyGen propose une gamme de modèles de vidéos immobilières qui facilitent la création de vidéos de présentation de propriétés attrayantes. Avec des modèles personnalisables et des voix off IA, vous pouvez réaliser des visites vidéo professionnelles qui captivent les acheteurs potentiels.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix de premier plan pour un créateur de vidéos de visite de maison ?

HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos de visites immobilières en fournissant des outils d'édition vidéo intuitifs et une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez facilement ajouter de la musique de fond et des sous-titres pour créer des visites vidéo immersives qui mettent en valeur les meilleures caractéristiques d'un bien.

L'éditeur vidéo de HeyGen prend-il en charge le partage sur les réseaux sociaux ?

Oui, l'éditeur vidéo de HeyGen est conçu en pensant au partage sur les réseaux sociaux. Il vous permet de redimensionner les vidéos pour s'adapter à différents formats d'aspect, assurant ainsi que vos vidéos de marketing immobilier soient superbes sur n'importe quelle plateforme.

Pourquoi devrais-je utiliser les modèles de vidéo immobilière de HeyGen ?

Les modèles de vidéos immobilières de HeyGen sont parfaits pour créer rapidement des vidéos de présentation de propriétés raffinées. Avec des contrôles de marque et des voix off générées par IA, vous pouvez maintenir une image de marque cohérente tout en fournissant du contenu de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo