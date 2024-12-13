Créez des vidéos de visite de maison époustouflantes facilement
Transformez vos annonces immobilières avec des modèles de vidéos personnalisables et des voix off IA pour des visites vidéo captivantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Créez une vidéo de présentation immobilière de 45 secondes qui se démarque sur les réseaux sociaux, idéale pour les marketeurs immobiliers cherchant à attirer un public plus large. Cette vidéo utilise les modèles personnalisables de HeyGen, vous permettant de mettre en avant les caractéristiques clés du bien avec des superpositions de texte dynamiques et des visuels éclatants. La musique de fond entraînante instaure une ambiance vivante, tandis que la fonctionnalité de l'éditeur vidéo assure que votre contenu est parfaitement adapté pour des plateformes telles qu'Instagram et Facebook.
Pour les professionnels de l'immobilier qui souhaitent offrir une expérience immersive, une visite vidéo de 90 secondes est idéale. Cette vidéo est réalisée en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo, vous permettant de raconter l'histoire de la maison avec précision. Le public cible comprend les potentiels acheteurs et investisseurs qui apprécient les aperçus détaillés. Le style visuel est cinématographique, avec des images haute définition et l'utilisation stratégique de voix off IA pour ajouter de la profondeur et du contexte à chaque scène.
Attirez les primo-accédants avec une vidéo marketing immobilière de 30 secondes qui met en avant le charme des maisons de débutants accueillantes. En utilisant la bibliothèque de médias/le support de stock de HeyGen, cette vidéo intègre des images d'archives impressionnantes qui complètent les photos de votre propriété. Le style visuel est chaleureux et accueillant, avec une musique de fond douce qui évoque une sensation de confort. Des sous-titres/légendes sont inclus pour garantir que votre message est accessible à tous les spectateurs, facilitant ainsi le partage sur diverses plateformes de médias sociaux.
Création de vidéo native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen donne aux professionnels de l'immobilier le pouvoir de transformer les annonces immobilières en vidéos captivantes de visites de propriétés à l'aide d'outils pilotés par l'IA. Avec des modèles personnalisables et des voix off IA, créez des vidéos marketing immobilières engageantes qui se démarquent.
Créez des vidéos et clips pour les réseaux sociaux captivants en quelques minutes.
Quickly create property listing videos with customizable templates and share them on social media to attract potential buyers.
Mettez en avant les témoignages de réussite des clients avec des vidéos IA captivantes.
Highlight successful property sales and satisfied clients through compelling video tours, enhancing your real estate brand.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut améliorer mes vidéos de marketing immobilier ?
HeyGen propose une gamme de modèles de vidéos immobilières qui facilitent la création de vidéos de présentation de propriétés attrayantes. Avec des modèles personnalisables et des voix off IA, vous pouvez réaliser des visites vidéo professionnelles qui captivent les acheteurs potentiels.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix de premier plan pour un créateur de vidéos de visite de maison ?
HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos de visites immobilières en fournissant des outils d'édition vidéo intuitifs et une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez facilement ajouter de la musique de fond et des sous-titres pour créer des visites vidéo immersives qui mettent en valeur les meilleures caractéristiques d'un bien.
L'éditeur vidéo de HeyGen prend-il en charge le partage sur les réseaux sociaux ?
Oui, l'éditeur vidéo de HeyGen est conçu en pensant au partage sur les réseaux sociaux. Il vous permet de redimensionner les vidéos pour s'adapter à différents formats d'aspect, assurant ainsi que vos vidéos de marketing immobilier soient superbes sur n'importe quelle plateforme.
Pourquoi devrais-je utiliser les modèles de vidéo immobilière de HeyGen ?
Les modèles de vidéos immobilières de HeyGen sont parfaits pour créer rapidement des vidéos de présentation de propriétés raffinées. Avec des contrôles de marque et des voix off générées par IA, vous pouvez maintenir une image de marque cohérente tout en fournissant du contenu de haute qualité.