Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 90 secondes destinée aux membres de la famille des personnes recevant des soins à domicile, détaillant des exercices simples pour l'assistance à la mobilité. Le style visuel doit être clair et encourageant, avec des avatars AI amicaux démontrant les mouvements, accompagnés d'un audio doux et encourageant. Cette vidéo exploitera efficacement les avatars AI de HeyGen pour des démonstrations réalistes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes mettant en avant l'approche unique et bienveillante d'une agence de soins à domicile pour attirer de nouveaux clients. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, rempli d'images positives et d'une musique optimiste et inspirante. Générez une narration claire et articulée en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour souligner l'engagement de l'agence.
Exemple de Prompt 3
Concevez une mise à jour informative de 45 secondes pour les clients existants des soins à domicile, offrant des conseils de santé saisonniers pertinents pour leur bien-être. Le style visuel doit être amical et accessible, incorporant des graphiques engageants et un ton joyeux et informatif. Accélérez la création en commençant par une mise en page pertinente à partir de la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Soins à Domicile

Créez rapidement des vidéos professionnelles et conformes à la HIPAA pour l'éducation des patients et la formation du personnel avec notre plateforme alimentée par AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script dans le générateur. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo à partir d'un script, transformant votre texte en une narration visuelle pour des vidéos de soins à domicile efficaces.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour représenter votre marque. Nos avatars AI offrent une présence à l'écran professionnelle et empathique pour votre contenu.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant les contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle sur toutes vos vidéos générées par AI.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo terminée, utilisez nos options d'exportation pour la télécharger dans divers formats et tailles. Partagez facilement vos vidéos de soins à domicile polies sur diverses plateformes pour éduquer et informer efficacement votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des vidéos générées par AI pour les soins à domicile ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos captivantes générées par AI pour les soins à domicile en convertissant simplement du texte en vidéo à partir d'un script. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'avatars AI et générer des voix off réalistes, faisant de HeyGen un générateur de vidéos AI intuitif.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les patients ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos éducatives pour les patients grâce à son interface conviviale. En utilisant des modèles de vidéos préconçus, vous pouvez rapidement produire des vidéos de soins à domicile engageantes et du contenu éducatif avec un minimum d'effort.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos de soins à domicile dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos de soins à domicile s'alignent sur l'identité de votre organisation. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et personnaliser les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle cohérente sur tout votre contenu.

Comment HeyGen peut-il être utilisé pour des vidéos de formation du personnel efficaces ?

HeyGen est un générateur de vidéos de soins à domicile efficace pour produire des vidéos de formation du personnel efficaces. Utilisez ses avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour créer des modules de formation clairs, cohérents et engageants avec facilité.

