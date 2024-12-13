Générateur de Vidéos Éducatives pour Acheteurs : Créez un Contenu Engagé

Simplifiez les sujets immobiliers complexes et éduquez les acheteurs plus rapidement en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec Text-to-video.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de 30 secondes engageante mettant en avant les caractéristiques clés d'un condo moderne pour les acheteurs potentiels. Utilisez un style visuel dynamique et élégant avec une musique de fond entraînante et un avatar AI professionnel de HeyGen pour mettre en valeur les avantages de la propriété et capter rapidement l'intérêt, agissant comme un outil efficace de création de vidéos immobilières.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative perspicace de 60 secondes conçue pour éduquer les acheteurs sur les tendances et les perspectives actuelles du marché immobilier. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et axé sur les données et utiliser les capacités de Text-to-video de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire, ciblant les acheteurs cherchant à prendre des décisions éclairées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo pratique de 40 secondes fournissant des conseils essentiels pour un processus de clôture fluide, destinée aux acheteurs approchant les dernières étapes de leur achat. Le style visuel et audio doit être calme et utile, incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour souligner les conseils clés et garantir la clarté pour cette phase critique de l'éducation à l'achat immobilier.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Éducatives pour Acheteurs

Créez facilement des vidéos éducatives professionnelles et informatives pour les acheteurs avec l'AI, transformant des sujets complexes en contenu visuel engageant qui responsabilise votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script Éducatif
Commencez par coller votre contenu éducatif ou vos points clés dans l'éditeur de script. Notre AI convertira sans effort votre texte en une vidéo dynamique, rendant les informations complexes sur l'achat immobilier faciles à comprendre.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour animer votre vidéo, donnant vie à votre message éducatif. Personnalisez leur apparence et sélectionnez parmi divers styles de voix pour correspondre au ton de votre marque pour une communication claire.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Intégrez des ressources de stock pertinentes et téléchargez vos propres médias pour illustrer les concepts clés. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour garantir une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Éducative
Une fois votre vidéo terminée, ajoutez facilement des sous-titres/captions pour l'accessibilité et choisissez votre format d'exportation souhaité. Partagez vos vidéos explicatives de haute qualité sur les plateformes pour éduquer et engager les acheteurs potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux sur l'éducation et le marketing des acheteurs

Créez rapidement du contenu captivant pour les réseaux sociaux, y compris des clips éducatifs courts et des vidéos promotionnelles, pour attirer et informer les acheteurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières ?

HeyGen simplifie le processus en offrant un puissant "générateur de vidéos AI" pour les agents et courtiers. Utilisez "Text-to-video" pour créer sans effort des "vidéos de présentation", "tours vidéo" et "vidéos explicatives" qui captent l'attention du public.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les présentations de propriétés ?

HeyGen propose de nombreux "modèles de vidéos" et "avatars AI" pour "améliorer vos présentations de propriétés" avec une touche professionnelle. Exploitez les "contrôles de marque" pour vous assurer que toutes vos "vidéos immobilières" reflètent votre identité de marque unique.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos éducatives pour les acheteurs ?

Absolument ! HeyGen excelle en tant que "générateur de vidéos éducatives pour les acheteurs", vous permettant de créer des "vidéos explicatives" informatives sur les questions immobilières courantes. Générez facilement une "génération de voix off" claire et des "sous-titres/captions" pour des expériences d'apprentissage accessibles.

Comment HeyGen aide-t-il les professionnels de l'immobilier avec le marketing vidéo ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de produire rapidement des "vidéos de présentation", "tours vidéo" et du contenu pour les réseaux sociaux de haute qualité. Avec des fonctionnalités comme "Text-to-video" et une vaste "bibliothèque de médias/support de stock", HeyGen est votre "créateur de vidéos immobilières" complet pour un "marketing vidéo" percutant.

