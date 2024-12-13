Générateur de Vidéo Promo pour les Fêtes : Créez des Campagnes Festives Rapidement

Créez des vidéos promotionnelles époustouflantes pour vos campagnes marketing de fêtes, en personnalisant chaque message avec notre fonctionnalité avancée de Texte en vidéo à partir de script.

Créez un spot générateur de vidéo promo de 30 secondes pour les fêtes, ciblant les propriétaires de petites entreprises, avec un style visuel chaleureux et festif accompagné d'une musique de fond joyeuse. Utilisez les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour rapidement instaurer l'ambiance des fêtes et enrichissez votre message avec une 'Génération de voix off' fluide pour une touche personnelle, faisant briller vos promotions cette saison.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les marketeurs des réseaux sociaux peuvent créer une vidéo promotionnelle captivante de 45 secondes avec des visuels dynamiques et tendance et une bande sonore contemporaine. Exploitez le 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour transformer sans effort vos idées en un récit engageant, assurant une portée maximale sur toutes les plateformes en ajoutant automatiquement des 'Sous-titres/légendes' pour des campagnes marketing percutantes.
Exemple de Prompt 2
Pour les entreprises de commerce électronique cherchant une connexion unique, produisez une pièce vidéo de 60 secondes pour les fêtes, adoptant un style visuel élégant et accueillant, complété par une musique sophistiquée. Votre histoire de marque peut vraiment prendre vie avec des messages personnalisés livrés par des 'Avatars AI' réalistes, et enrichissez vos scènes en puisant dans la vaste 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen, vous aidant à personnaliser les vidéos pour votre audience.
Exemple de Prompt 3
Développez un spot vidéo promo de 15 secondes percutant pour les responsables de marque, avec un style visuel audacieux et énergique accompagné d'un rythme fort et entraînant. Assurez-vous que votre message s'adapte parfaitement à toutes les plateformes en utilisant le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen et transmettez clairement la voix de votre marque avec une 'Génération de voix off' professionnelle pour mener efficacement vos campagnes marketing.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo Promo pour les Fêtes

Créez rapidement et facilement des vidéos promotionnelles de fêtes époustouflantes pour engager votre audience et dynamiser vos campagnes marketing saisonnières.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Saisissez Votre Script
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo festifs ou saisissez votre script texte pour générer automatiquement les scènes initiales.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels et Audio
Personnalisez facilement les vidéos en ajoutant les logos de votre marque, des médias personnalisés et en sélectionnant parmi une riche collection de graphiques et de musiques de fond pour les fêtes.
3
Step 3
Générez des Éléments Propulsés par l'AI
Exploitez des fonctionnalités AI de pointe pour créer automatiquement des voix off naturelles, appliquer des sous-titres dynamiques et ajouter d'autres améliorations intelligentes à votre promo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Promo
Une fois finalisée, exportez votre vidéo dans divers ratios d'aspect optimisés pour un partage rapide sur tous vos canaux de réseaux sociaux et campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Clients Pendant les Fêtes

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en vidéos captivantes propulsées par l'AI, parfaites pour les promotions à thème festif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos promotionnelles pour les campagnes marketing de fêtes ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos promo pour les fêtes qui offre divers modèles de vidéos et des fonctionnalités AI pour créer des vidéos promotionnelles captivantes. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des contrôles de marque et un éditeur glisser-déposer pour des campagnes marketing très efficaces.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo AI avancé, simplifiant considérablement la production grâce à des fonctionnalités AI robustes telles que le texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off réaliste. Cela vous permet de créer efficacement du contenu de haute qualité sans avoir besoin d'équipements complexes ou d'expertise.

HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu diversifié et engageant pour les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen vous permet de produire du contenu engageant pour les plateformes de réseaux sociaux grâce à sa vaste bibliothèque de médias, de texte animé et de graphiques. Personnalisez facilement les ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos promotionnelles sont optimisées pour chaque canal.

HeyGen est-il adapté aux utilisateurs sans expérience approfondie en montage vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos promo intuitif, même pour les débutants. Son éditeur glisser-déposer convivial et sa large gamme de modèles vidéo prêts à l'emploi rendent la création de vidéos professionnelles accessible et simple pour tout le monde.

