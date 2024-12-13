créateur de vidéos de mise à jour de message de vacances : Salutations sans effort

Créez facilement des cartes vidéo de vacances personnalisées avec des avatars AI, rendant vos salutations vraiment uniques et mémorables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour mettre à jour les messages de vacances à destination des clients d'entreprise et des partenaires commerciaux. Ce concept de Créateur de Vidéos de Vœux de Vacances AI doit avoir un style visuel et audio joyeux mais soigné, incorporant des éléments de marque et une musique entraînante adaptée au monde des affaires, en utilisant des avatars AI pour délivrer le message avec une touche personnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, idéale pour les influenceurs et les particuliers partageant des salutations rapides. Le style visuel et audio doit être énergique et tendance, avec des couleurs vives, des transitions dynamiques et de la musique populaire de vacances, en utilisant nos divers Modèles & scènes pour stimuler la créativité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 60 secondes destinée aux équipes marketing et aux grandes organisations cherchant à délivrer un message de vacances complet. Le style visuel doit être élégant et cinématographique, complété par une musique orchestrale inspirante, et enrichi par une génération de voix off professionnelle pour transmettre une forte présence de marque grâce à ce créateur de vidéos de vacances avancé.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de mise à jour de message de vacances

Créez rapidement et facilement des messages vidéo de vacances engageants et personnalisés pour votre audience, parfaits pour être partagés sur n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Commencez par choisir parmi des modèles de vidéos de vacances festives ou créez un nouveau contenu en utilisant notre fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Concevez votre message personnalisé
Incorporez votre texte unique, puis donnez vie à vos cartes vidéo de vacances personnalisées avec nos avatars AI expressifs ou des voix off personnalisées.
3
Step 3
Améliorez avec une personnalisation de marque
Élevez votre vidéo en appliquant vos contrôles de marque personnalisés distincts, en ajoutant de la musique de fond et en incorporant des graphiques.
4
Step 4
Exportez et partagez votre création
Finalisez votre vidéo, ajustez les ratios d'aspect pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes, puis partagez facilement votre création de créateur de vidéos de vacances en ligne ou par e-mail.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des mises à jour de vacances de marque

.

Générez rapidement des mises à jour vidéo professionnelles et de marque pour les entreprises, communiquant efficacement des promotions ou des vœux de vacances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des cartes vidéo de vacances personnalisées ?

Le Créateur de Vidéos de Vœux de Vacances AI de HeyGen vous permet de concevoir des cartes vidéo de vacances personnalisées uniques et engageantes. Utilisez des avatars AI et personnalisez votre message vidéo avec la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script et des voix off pour partager des vœux festifs avec impact.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de vacances pour une création facile ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos de vacances pour simplifier votre processus créatif. Ces modèles permettent une création vidéo rapide et facile, parfaite pour concevoir votre vidéo de mise à jour de message de vacances sans partir de zéro.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour partager des messages de vacances sur les réseaux sociaux ?

HeyGen prend en charge les exportations en résolution 4K, garantissant que vos vidéos de vacances sont superbes sur n'importe quelle plateforme. Créez facilement des messages vidéo convaincants avec des contrôles de marque personnalisés et partagez-les directement sur les réseaux sociaux ou par e-mail.

Puis-je utiliser des avatars AI pour délivrer mon message de vacances avec HeyGen ?

Absolument ! Les puissants avatars AI de HeyGen peuvent délivrer votre vidéo de mise à jour de message de vacances à partir d'un simple script. Combinez cela avec des voix off naturelles et de la musique de fond pour créer une vidéo de vacances vraiment professionnelle et engageante.

