Générateur de Vidéos de Recrutement pour une Acquisition de Talents Sans Effort
Créez rapidement des vidéos de branding employeur captivantes en utilisant la génération de voix off professionnelle pour attirer les meilleurs candidats.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une description de poste vidéo concise de 45 secondes pour un rôle technique très recherché, détaillant les responsabilités et l'interaction avec l'équipe. Cible directement les chercheurs d'emploi spécialisés qui recherchent des opportunités de carrière spécifiques. Employez une esthétique visuelle professionnelle et moderne avec des superpositions de texte claires à l'écran, une voix off confiante et des animations graphiques élégantes. Animez un avatar AI pour présenter les détails clés, rendant l'expérience du générateur de vidéo AI engageante et moderne.
Développez une vidéo de recrutement convaincante de 30 secondes axée sur les témoignages d'employés pour mettre en avant la croissance professionnelle et l'équilibre travail-vie personnelle. Destinée aux professionnels débutants et de mi-carrière envisageant un nouveau rôle et valorisant les expériences de leurs pairs. Présentez des visuels authentiques et chaleureux d'employés partageant leurs expériences, accompagnés de musique inspirante et d'un ton audio sincère et encourageant. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration soignée ou améliorer la clarté des extraits sonores des employés pour une création efficace de vidéos de recrutement.
Produisez une vidéo de recrutement de 60 secondes mettant en avant les avantages uniques et l'environnement de travail favorable de l'organisation. Conçue pour un large public de candidats potentiels lors d'un salon de l'emploi virtuel ou sur une page carrière. Adoptez un style visuel soigné et énergique avec des éléments de marque et un message clair et concis, soutenu par une bande sonore professionnelle et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo d'apparence professionnelle avec une personnalisation de la marque, agissant comme un créateur de vidéos de recrutement efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement Engagantes.
Générez rapidement des descriptions de poste vidéo et des annonces captivantes qui attirent les meilleurs talents et mettent en avant des rôles uniques de manière efficace.
Produisez des Vidéos de Recrutement sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement du contenu vidéo dynamique pour le recrutement sur les réseaux sociaux, élargissant votre portée et captivant les candidats potentiels là où ils se trouvent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer notre processus de création de vidéos de recrutement ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI qui simplifie la création de vidéos de branding employeur engageantes. Utilisez nos avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour produire rapidement des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent en avant votre culture d'entreprise et attirent les meilleurs talents.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser nos vidéos de branding employeur ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris une large gamme de modèles de vidéos et de contrôles de marque pour garantir que vos vidéos reflètent votre culture d'entreprise unique. Vous pouvez également ajouter des médias de notre bibliothèque, incorporer des animations de texte dynamiques et personnaliser le ton et le format pour correspondre parfaitement à votre storytelling de marque employeur.
HeyGen peut-il aider à créer des descriptions de poste vidéo engageantes ou à mettre en avant des rôles spécifiques ?
Absolument ! HeyGen vous permet de générer facilement des descriptions de poste vidéo convaincantes et des vidéos de mise en avant de rôles. Exploitez les avatars AI et les scènes personnalisables pour dépeindre de manière vivante les tâches quotidiennes ou présenter des témoignages d'employés, rendant votre page carrière plus dynamique et attrayante.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de recrutement ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de recrutement grâce à ses capacités de création rapide de vidéos. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un modèle, et notre générateur de vidéos AI s'occupe du reste, vous permettant de générer, revoir et partager rapidement du contenu professionnel pour le recrutement sur les réseaux sociaux et les efforts d'acquisition de talents.