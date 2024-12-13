Une vidéo dynamique de 60 secondes conçue pour le branding employeur, mettant en avant la culture d'entreprise vibrante et l'esprit d'équipe. Vise à attirer les meilleurs talents en leur offrant un aperçu authentique de la vie quotidienne et de la camaraderie entre employés. Utilisez un montage rapide d'activités d'équipe, d'interviews engageantes d'employés et de musique de fond positive, assurant un ton chaleureux et accueillant. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort des déclarations culturelles écrites en visuels captivants.

