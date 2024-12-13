Engager un Créateur de Vidéos Tutoriels ? Créez des Vidéos AI Plus Rapidement.

Produisez des vidéos de formation et des guides pratiques convaincants en utilisant notre plateforme de création vidéo AI, avec la puissante fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant comment une 'plateforme de création vidéo AI' comme HeyGen permet aux propriétaires de petites entreprises de produire du contenu marketing engageant en utilisant des 'Modèles & scènes' préconçus. Le style visuel doit être lumineux et moderne, accompagné d'une musique de fond entraînante et amicale, ciblant les responsables marketing désireux de simplifier leur flux de travail de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel vidéo professionnel de 45 secondes destiné aux départements RH et aux formateurs d'entreprise, illustrant comment créer rapidement des 'vidéos de formation' efficaces. La présentation visuelle doit être propre et autoritaire, avec un texte à l'écran net, et l'audio propulsé par la 'Génération de voix off' avancée de HeyGen pour assurer une narration claire et cohérente sur des sujets complexes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative engageante de 60 secondes pour les chefs de produit et les éducateurs, montrant la simplicité de créer des 'vidéos explicatives' détaillées qui simplifient les fonctionnalités logicielles complexes. Le style visuel doit être dynamique et illustratif, utilisant divers 'avatars AI' pour présenter l'information de manière accessible, soutenu par une bande sonore claire et informative.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu et les marketeurs sur les réseaux sociaux, mettant en avant la puissance de HeyGen en tant que 'créateur de vidéos tutoriels' pour une génération rapide de contenu. L'esthétique visuelle doit être rapide et inspirante, soulignant la rapidité et la facilité d'utilisation, avec l'audio comportant une musique de fond tendance complétant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script', rendant la création de contenu rapide et accessible une réalité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Engagement d'un Créateur de Vidéos Tutoriels

Créez des vidéos tutoriels et de formation professionnelles et engageantes sans effort avec la plateforme AI de HeyGen, sans compétences en montage vidéo requises.

1
Step 1
Créer à partir de Script
Commencez par coller votre script. La fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script de HeyGen convertit intelligemment votre texte en un brouillon vidéo, simplifiant la création de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi notre collection diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur à l'écran, ajoutant une touche humaine professionnelle à vos tutoriels.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Utilisez notre puissante fonctionnalité de génération de voix off pour créer une narration naturelle dans diverses langues. Améliorez la clarté avec des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos Tutoriels
Finalisez vos vidéos tutoriels en personnalisant leur format pour différentes plateformes. Exportez votre contenu de haute qualité sans effort pour un partage fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Processus Complexes avec des Vidéos Explicatives

.

Transformez des sujets complexes ou des politiques d'entreprise en vidéos explicatives claires et digestes, rendant l'information complexe accessible à tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos tutoriels engageantes sans montage complexe ?

HeyGen fonctionne comme une plateforme intuitive de création vidéo AI, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos tutoriels professionnelles sans effort. Notre plateforme utilise la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script et des modèles vidéo préconçus, éliminant le besoin de compétences avancées en montage vidéo.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour des vidéos de formation personnalisées ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation hautement personnalisées en utilisant des avatars AI réalistes. Ces avatars peuvent délivrer des voix off AI avec divers styles, améliorant l'engagement pour des sujets comme l'intégration des employés et la documentation vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos tutoriels efficace pour les entreprises ?

HeyGen simplifie le processus pour devenir un créateur de vidéos tutoriels efficace en offrant des fonctionnalités comme la génération de Texte en vidéo à partir de script et les sous-titres/captions automatiques. Cela permet aux entreprises de produire rapidement des vidéos explicatives et des vidéos pratiques de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge la cohérence de la marque dans la documentation vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre documentation vidéo et votre contenu pédagogique. Cela garantit des vidéos tutoriels professionnelles et conformes à votre marque dans toutes vos communications.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo