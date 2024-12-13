Créateur de Vidéos de Processus de Recrutement : Simplifiez Votre Recrutement

Réduisez les frais généraux de recrutement et gagnez du temps en créant des vidéos de recrutement professionnelles à partir de scripts avec les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 30 secondes de type témoignage ciblant les recruteurs, montrant comment HeyGen rend l'amélioration de l'expérience candidat vraiment facile à utiliser. Le style visuel devrait être amical et accessible, peut-être avec des éléments animés, accompagné d'une voix off enthousiaste. La vidéo devrait souligner à quel point il est facile pour les utilisateurs de transformer du contenu écrit en vidéos dynamiques grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, rendant les premiers contacts et les présentations de l'entreprise plus personnels et engageants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les spécialistes de l'acquisition de talents, illustrant comment un outil puissant de vidéo de recrutement comme HeyGen peut faire gagner beaucoup de temps dans leurs tâches quotidiennes, notamment pour les messages de présélection ou d'introduction. Le style visuel devrait être dynamique et moderne, utilisant des coupes rapides et du texte à l'écran, complété par une voix off énergique. Cette vidéo démontrera la puissance des modèles et scènes préconstruits de HeyGen pour une création rapide, ainsi que sa fonctionnalité de génération de voix off pour personnaliser les messages efficacement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'étude de cas de 40 secondes destinée aux cadres RH, détaillant comment l'intégration d'un logiciel spécialisé de présélection des candidats dans leur processus peut augmenter considérablement la productivité. Le style visuel devrait être élégant et informatif, avec des visualisations de données et des séquences professionnelles issues de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, soutenues par une voix rassurante et autoritaire. Le récit mettra en évidence l'impact d'une communication claire, assurée par des sous-titres automatiques, pour transmettre efficacement les exigences du poste et la culture de l'entreprise aux candidats potentiels.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Processus de Recrutement

Simplifiez votre recrutement avec du contenu vidéo engageant. Créez facilement des vidéos professionnelles qui articulent votre processus de recrutement, attirent les meilleurs talents et améliorent l'expérience candidat, réduisant les frais généraux de recrutement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Décrivez clairement votre processus de recrutement et ce qui rend votre entreprise unique. Notre plateforme vous permet de générer des vidéos engageantes directement à partir de votre script texte, agissant comme votre créateur personnel de vidéos de processus de recrutement.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Éléments Visuels
Personnalisez votre message pour attirer les meilleurs talents. Choisissez parmi une bibliothèque de modèles et de scènes professionnels, et personnalisez les couleurs pour correspondre à votre marque, en faisant un outil puissant de vidéo de recrutement.
3
Step 3
Générez Votre Vidéo Engagée
Transformez votre script en une présentation captivante en utilisant des avatars AI réalistes. Cette étape vous permet de présélectionner efficacement les candidats avec un message professionnel et cohérent.
4
Step 4
Partagez et Augmentez la Productivité
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats adaptés à n'importe quelle plateforme. Distribuez largement votre contenu pour gagner du temps et augmenter la productivité dans vos efforts de recrutement.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Vidéos de Description de Poste

Transformez les descriptions de poste statiques en présentations vidéo dynamiques, fournissant aux candidats des informations claires sur le rôle et améliorant la présélection initiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de processus de recrutement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes pour l'ensemble de votre processus de recrutement, des descriptions de poste à l'intégration des candidats. En utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, vous pouvez réduire considérablement les frais généraux de recrutement, gagner du temps et augmenter la productivité de vos efforts de recrutement.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil de vidéo de recrutement efficace ?

HeyGen se distingue comme un outil de vidéo de recrutement efficace car il simplifie la création de vidéos, améliorant l'expérience candidat. Avec des modèles conviviaux et des contrôles de marque robustes, vous pouvez facilement produire des vidéos professionnelles qui reflètent l'identité de votre entreprise.

HeyGen peut-il aider à la présélection des candidats et aux entretiens vidéo ?

Oui, HeyGen peut simplifier la présélection des candidats en vous permettant de créer des questions d'entretien vidéo engageantes ou des messages vidéo personnalisés pour les candidats. Cette approche alimentée par l'AI vous aide à présélectionner les candidats plus efficacement, économisant un temps précieux dans votre processus de recrutement.

HeyGen s'intègre-t-il aux systèmes de suivi des candidats existants ?

Bien que HeyGen offre de puissantes capacités de création de vidéos pour le recrutement, les intégrations directes avec des systèmes de suivi des candidats spécifiques évoluent continuellement. Vous pouvez exporter facilement les vidéos HeyGen pour les télécharger dans la plupart des plateformes ATS, réduisant ainsi les frais généraux de recrutement et améliorant le délai d'embauche.

