Créateur de Vidéo d'Explication du Processus de Recrutement pour un Recrutement Sans Accroc

Permettez aux équipes RH d'attirer les meilleurs talents avec des vidéos engageantes. Créez facilement du contenu captivant en utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo de 60 secondes 'créateur de vidéo d'explication du processus de recrutement', spécialement conçue pour les candidats potentiels, offrant une présentation amicale et professionnelle du parcours de recrutement de votre entreprise. Le style visuel doit être particulièrement accessible et clair, guidant habilement les spectateurs à travers chaque étape avec un avatar AI engageant, complété par une voix off chaleureuse et professionnelle. Cette approche vise à démystifier efficacement le processus de candidature, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo dynamique de 30 secondes sur la marque employeur, spécifiquement destinée aux équipes d'acquisition de talents pour les plateformes de médias sociaux, pourrait efficacement mettre en valeur la culture unique de votre entreprise. Cette vidéo rapide capturera l'essence de votre lieu de travail à travers des scènes vibrantes et des graphismes modernes, rehaussés par une musique entraînante et des sous-titres générés automatiquement. Son objectif est de mettre en lumière les dynamiques d'équipe distinctives et l'environnement de travail, servant d'outil puissant pour la stratégie de marketing de recrutement.
Exemple de Prompt 2
Imaginez produire une vidéo explicative de 45 secondes 'Créateur de Vidéo de Recrutement AI', adaptée aux équipes RH, qui détaille méticuleusement les avantages et le flux de travail d'un outil AI avancé dans leur processus de recrutement. La présentation visuelle sera propre, informative et distinctement professionnelle, utilisant des éléments de vidéo explicative animée pour illustrer des concepts complexes, le tout soutenu par une voix off claire et instructive. L'efficacité de la transformation de contenu écrit en visuels convaincants sera réalisée grâce à la capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Pour les nouvelles recrues, concevez une vidéo d'accueil et de formation de 60 secondes qui explique en détail les politiques initiales de l'entreprise et favorise un sentiment d'appartenance. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais amical, intégrant habilement des médias pertinents de la bibliothèque multimédia, et être améliorée par une voix amicale et une musique de fond légère. Des modèles de vidéo personnalisables, y compris ceux disponibles via la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen, garantiront une introduction cohérente et engageante à la culture de l'entreprise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Explication du Processus de Recrutement

Créez efficacement des vidéos engageantes d'explication du processus de recrutement pour informer les candidats et améliorer votre stratégie d'acquisition de talents avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script et Contenu
Commencez par rédiger votre script, détaillant chaque étape de votre processus de recrutement. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer rapidement votre texte en une narration visuelle pour une création vidéo efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement votre processus de recrutement. Cette fonctionnalité clé du Créateur de Vidéo de Recrutement AI ajoute une touche humaine sans production vidéo traditionnelle.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise en appliquant des contrôles de branding comme les logos et les couleurs. Cela garantit que vos vidéos de marque employeur reflètent constamment votre culture d'entreprise unique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes. Cela aide à attirer les meilleurs talents et à renforcer vos efforts de recrutement sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos et Clips Engagés pour les Réseaux Sociaux en Quelques Minutes

.

Élevez votre stratégie de marketing de recrutement en créant des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux qui attirent rapidement les meilleurs talents.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing de recrutement ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de recrutement engageantes grâce à ses fonctionnalités basées sur l'AI. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, les équipes RH et d'acquisition de talents peuvent produire des vidéos de recrutement professionnelles qui attirent efficacement les meilleurs talents tout en mettant en valeur la culture authentique de l'entreprise.

Qu'est-ce qui rend les avatars AI de HeyGen un outil unique pour les vidéos de recrutement ?

Les avatars AI de HeyGen apportent une touche personnalisée et innovante aux vidéos de recrutement. Ces avatars, combinés aux capacités AI de texte-à-vidéo, permettent des présentations dynamiques, rendant le branding de l'entreprise plus engageant et mémorable pour les candidats potentiels.

Pourquoi les vidéos d'accueil et de formation de HeyGen sont-elles bénéfiques pour les équipes RH ?

HeyGen soutient les équipes RH avec ses outils de création vidéo efficaces, qui incluent des éditeurs glisser-déposer et la génération de voix off. Ces fonctionnalités permettent une production fluide de vidéos d'accueil et de formation, assurant une approche cohérente et professionnelle de l'intégration des employés.

Comment HeyGen soutient-il la production de vidéos de marque employeur ?

HeyGen offre une gamme de contrôles de branding, de l'intégration de logos à la personnalisation des couleurs, ainsi qu'une bibliothèque multimédia robuste. Ces fonctionnalités permettent aux organisations de créer des vidéos de marque employeur visuellement attrayantes qui s'alignent sur leur stratégie de marketing de recrutement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo