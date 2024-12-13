Créez une vidéo de 60 secondes 'créateur de vidéo d'explication du processus de recrutement', spécialement conçue pour les candidats potentiels, offrant une présentation amicale et professionnelle du parcours de recrutement de votre entreprise. Le style visuel doit être particulièrement accessible et clair, guidant habilement les spectateurs à travers chaque étape avec un avatar AI engageant, complété par une voix off chaleureuse et professionnelle. Cette approche vise à démystifier efficacement le processus de candidature, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.

