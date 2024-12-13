Créateur de Vidéo d'Explication du Processus de Recrutement pour un Recrutement Sans Accroc
Permettez aux équipes RH d'attirer les meilleurs talents avec des vidéos engageantes. Créez facilement du contenu captivant en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo dynamique de 30 secondes sur la marque employeur, spécifiquement destinée aux équipes d'acquisition de talents pour les plateformes de médias sociaux, pourrait efficacement mettre en valeur la culture unique de votre entreprise. Cette vidéo rapide capturera l'essence de votre lieu de travail à travers des scènes vibrantes et des graphismes modernes, rehaussés par une musique entraînante et des sous-titres générés automatiquement. Son objectif est de mettre en lumière les dynamiques d'équipe distinctives et l'environnement de travail, servant d'outil puissant pour la stratégie de marketing de recrutement.
Imaginez produire une vidéo explicative de 45 secondes 'Créateur de Vidéo de Recrutement AI', adaptée aux équipes RH, qui détaille méticuleusement les avantages et le flux de travail d'un outil AI avancé dans leur processus de recrutement. La présentation visuelle sera propre, informative et distinctement professionnelle, utilisant des éléments de vidéo explicative animée pour illustrer des concepts complexes, le tout soutenu par une voix off claire et instructive. L'efficacité de la transformation de contenu écrit en visuels convaincants sera réalisée grâce à la capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
Pour les nouvelles recrues, concevez une vidéo d'accueil et de formation de 60 secondes qui explique en détail les politiques initiales de l'entreprise et favorise un sentiment d'appartenance. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais amical, intégrant habilement des médias pertinents de la bibliothèque multimédia, et être améliorée par une voix amicale et une musique de fond légère. Des modèles de vidéo personnalisables, y compris ceux disponibles via la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen, garantiront une introduction cohérente et engageante à la culture de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants dans le Monde Entier.
Boostez vos efforts de recrutement en transformant des processus de recrutement complexes en vidéos explicatives engageantes pour une accessibilité large.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'AI.
Améliorez votre processus d'intégration avec des vidéos de formation immersives pilotées par l'AI qui améliorent l'engagement et les taux de rétention des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing de recrutement ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de recrutement engageantes grâce à ses fonctionnalités basées sur l'AI. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, les équipes RH et d'acquisition de talents peuvent produire des vidéos de recrutement professionnelles qui attirent efficacement les meilleurs talents tout en mettant en valeur la culture authentique de l'entreprise.
Qu'est-ce qui rend les avatars AI de HeyGen un outil unique pour les vidéos de recrutement ?
Les avatars AI de HeyGen apportent une touche personnalisée et innovante aux vidéos de recrutement. Ces avatars, combinés aux capacités AI de texte-à-vidéo, permettent des présentations dynamiques, rendant le branding de l'entreprise plus engageant et mémorable pour les candidats potentiels.
Pourquoi les vidéos d'accueil et de formation de HeyGen sont-elles bénéfiques pour les équipes RH ?
HeyGen soutient les équipes RH avec ses outils de création vidéo efficaces, qui incluent des éditeurs glisser-déposer et la génération de voix off. Ces fonctionnalités permettent une production fluide de vidéos d'accueil et de formation, assurant une approche cohérente et professionnelle de l'intégration des employés.
Comment HeyGen soutient-il la production de vidéos de marque employeur ?
HeyGen offre une gamme de contrôles de branding, de l'intégration de logos à la personnalisation des couleurs, ainsi qu'une bibliothèque multimédia robuste. Ces fonctionnalités permettent aux organisations de créer des vidéos de marque employeur visuellement attrayantes qui s'alignent sur leur stratégie de marketing de recrutement.