Générateur d'Explication du Processus de Recrutement pour Simplifier l'Onboarding

Rationalisez le recrutement et l'onboarding des candidats avec des guides explicatifs alimentés par l'IA, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes pour les nouveaux recrues ou les chercheurs d'emploi, présentant un générateur d'explication simplifié du processus de recrutement. Ce guide animé amical et professionnel, mettant en vedette des avatars IA dynamiques, décrira les étapes clés de manière visuellement attrayante avec une voix off claire et accueillante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes à destination des recruteurs et des responsables RH, mettant en avant la puissance des guides explicatifs alimentés par l'IA pour un onboarding simplifié. Le style visuel moderne et élégant, enrichi par des modèles et des scènes personnalisables dynamiques, transmettra l'efficacité avec une voix off confiante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les chefs d'équipe internes, illustrant comment utiliser un Générateur de SOP pour standardiser les flux de travail. Cette vidéo directe utilisera des graphiques épurés et une voix off autoritaire, générée de manière transparente de texte à vidéo à partir du script, pour garantir clarté et compréhension immédiate.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes adaptée aux abonnés des réseaux sociaux et aux candidats potentiels, mettant en avant l'Expérience Personnalisée offerte pendant le parcours de recrutement à travers des Clips Explicatifs de Recrutement dynamiques pour les Réseaux Sociaux. Le style visuel vibrant, optimisé pour le mobile via le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, captivera l'attention avec une voix off enthousiaste.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur d'Explication du Processus de Recrutement

Créez efficacement des guides explicatifs engageants, alimentés par l'IA, pour rationaliser votre processus de recrutement et améliorer l'expérience des candidats avec un contenu personnalisé.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle d'Explication
Commencez par sélectionner parmi divers modèles et scènes personnalisables conçus pour démarrer rapidement votre guide explicatif, posant les bases de votre contenu.
2
Step 2
Créez Votre Script et Vidéo
Saisissez votre texte détaillé, et notre plateforme le convertira en une vidéo dynamique en utilisant notre capacité de Texte à vidéo à partir du script, expliquant clairement chaque étape du recrutement.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars IA
Améliorez l'engagement et la clarté pour les candidats en choisissant parmi notre large gamme d'avatars IA pour présenter votre explication, ajoutant une touche humaine à votre communication.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Assurez une accessibilité maximale en ajoutant des sous-titres/captions automatiques à votre vidéo. Ensuite, exportez sans effort votre contenu poli, parfait pour le partage sur les réseaux sociaux ou votre page carrière.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Engagement du Processus de Recrutement

.

Boostez l'engagement et la rétention pour les recruteurs et les candidats avec des guides explicatifs dynamiques alimentés par l'IA qui clarifient chaque étape du parcours de recrutement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur d'explication du processus de recrutement ?

HeyGen permet aux recruteurs de créer rapidement des "guides explicatifs alimentés par l'IA" engageants pour leur processus de recrutement. Utilisez des "avatars IA", des "modèles et scènes personnalisables", et des capacités de "texte à vidéo" pour produire des "Clips Explicatifs de Recrutement pour les Réseaux Sociaux" professionnels et des vidéos de style "Générateur de SOP" complètes, améliorant l'expérience d'"onboarding".

Quelles options de personnalisation créative offre HeyGen pour les guides explicatifs ?

HeyGen propose de nombreuses options de "contenu personnalisable", permettant aux utilisateurs d'adapter les "guides explicatifs" avec des "avatars IA" uniques et des "contrôles de marque" robustes. Cela garantit une "Expérience Personnalisée" pour les spectateurs, maintenant la cohérence de la marque à travers tous vos "guides explicatifs alimentés par l'IA".

HeyGen peut-il aider à créer du contenu engageant d'Agent Vidéo IA à partir de texte ?

Oui, HeyGen transforme le "texte à vidéo" en contenu dynamique d'"Agent Vidéo IA" sans effort. Avec une "génération de voix off" avancée et des "sous-titres/captions" automatiques, vous pouvez produire efficacement des vidéos explicatives de haute qualité sans production complexe, simplifiant la création de contenu.

HeyGen prend-il en charge une sortie flexible pour diverses plateformes ?

Absolument, HeyGen offre un "redimensionnement et exportation flexibles des ratios d'aspect" pour garantir que vos "guides explicatifs alimentés par l'IA" soient parfaits sur n'importe quelle plateforme. Vous pouvez facilement adapter vos "Clips Explicatifs de Recrutement pour les Réseaux Sociaux" ou le contenu interne du "Générateur de SOP" pour divers usages, tout en maintenant une qualité professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo