HeyGen garantit l'exactitude et le professionnalisme dans les vidéos de formation HIPAA en permettant une conversion précise du script en vidéo et en offrant des avatars AI réalistes qui peuvent agir en tant que présentateurs médicaux professionnels. Cette technologie de texte-à-vidéo aide les professionnels de la santé à articuler clairement et de manière cohérente les réglementations complexes de l'HIPAA.