Créez une vidéo éducative de 90 secondes destinée aux nouveaux professionnels de la santé, en mettant l'accent sur les principes fondamentaux de la formation à la conformité HIPAA. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un narrateur amical et autoritaire, tandis que l'audio doit être clair et rassurant. Cette vidéo peut introduire efficacement des sujets complexes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir une instruction cohérente et de haute qualité.

Générer une Vidéo