Créez une vidéo didactique d'une minute montrant comment un professionnel peut produire efficacement un "créateur de vidéos de moments forts" en utilisant des outils alimentés par l'IA. Le public cible est constitué de professionnels techniques cherchant à simplifier la création de contenu. Le style visuel doit être épuré et précis, avec une voix off claire et autoritaire guidant le spectateur à travers le processus. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour convertir rapidement la documentation technique en explications visuelles captivantes.

Générer une Vidéo