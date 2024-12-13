Créez une vidéo explicative concise d'une minute 'Créateur de Vidéo Récapitulatif' pour les équipes d'ingénierie internes, mettant en avant les principales réalisations techniques du trimestre. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des points de données animés et des enregistrements d'écran, accompagnés d'une voix off claire et confiante. Exploitez la capacité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour traduire rapidement des résumés techniques complexes en visuels attrayants, offrant une solution 'Créateur de Vidéo en Surlignage AI' pour les mises à jour de projet.

Générer une Vidéo