Renforcez Votre École : Outil de Création Vidéo pour Lycée

Produisez des vidéos promotionnelles scolaires professionnelles et des visites virtuelles du campus en utilisant des avatars AI pour des présentations dynamiques.

Créez une présentation de projet engageante d'une minute adaptée à un projet de 'créateur de vidéos pour lycéens', ciblant les élèves et les enseignants. Utilisez un style visuel clair et informatif et une voix off professionnelle générée avec la capacité de génération de voix off de HeyGen pour expliquer un sujet complexe ou présenter un projet de recherche. Cette vidéo doit allier une esthétique moderne à un audio facile à comprendre pour rendre le contenu accessible et percutant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous cherchez à captiver les futurs élèves et leurs parents avec une vidéo marketing scolaire dynamique de 30 secondes optimisée pour les réseaux sociaux ? Produisez un clip court et visuellement attrayant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement un récit accrocheur sur les événements scolaires ou les programmes uniques, accompagné d'une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Pour les enseignants expliquant des sujets complexes, développez une vidéo éducative de 2 minutes ciblant les élèves, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une narration cohérente et amicale. Le style visuel doit être propre et concis, incorporant des graphiques de soutien et du texte à l'écran, tandis que l'audio reste clair et concentré pour aider à la compréhension du contenu du 'créateur de vidéos éducatives'.
Exemple de Prompt 3
Mettez en avant l'esprit vibrant d'un club de lycée avec une vidéo de 45 secondes montrant l'implication des élèves pour la communauté scolaire élargie et les parents. Cette vidéo doit adopter un style visuel authentique et dynamique, accompagné d'une musique engageante et de sous-titres facilement compréhensibles générés à l'aide de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant le processus de 'création vidéo' simple et percutant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Lycée

Créez des vidéos engageantes et percutantes pour votre lycée, du contenu éducatif aux supports marketing, avec notre plateforme intuitive.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une collection diversifiée de modèles et scènes conçus professionnellement pour un usage éducatif, ou commencez avec une toile vierge pour une liberté créative totale.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Incorporez les images, vidéos et textes uniques de votre école. Utilisez notre vaste bibliothèque multimédia/soutien de stock pour trouver des visuels pertinents qui renforcent votre message et donnent vie aux histoires de votre lycée.
3
Step 3
Générez des Améliorations AI
Élevez votre vidéo avec des fonctionnalités AI avancées. Ajoutez facilement une narration professionnelle en utilisant la génération de voix off, transformant les scripts en audio engageant pour des présentations, des annonces ou des leçons.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Ajustez les dimensions de votre vidéo en utilisant le redimensionnement et les exports de format d'aspect pour vous assurer qu'elle soit parfaite sur les réseaux sociaux, le site web de votre école ou lors de présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animez les Sujets Académiques

.

Transformez des sujets complexes comme les événements historiques en histoires vidéo vivantes et engageantes, rendant l'apprentissage plus immersif et mémorable pour les élèves.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo pour les lycéens et les enseignants ?

HeyGen offre une interface conviviale avec des outils vidéo AI, y compris des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, ce qui en fait un créateur de vidéos idéal pour des fins éducatives. Les enseignants et les élèves peuvent facilement créer du contenu engageant sans expérience préalable en montage, simplifiant ainsi le processus de création vidéo.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos éducatives et le contenu marketing scolaire ?

Absolument ! HeyGen propose des modèles étendus et des mouvements de glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque, des ressources de bibliothèque multimédia et des fonctionnalités d'édition AI. Cela le rend parfait pour les vidéos promotionnelles scolaires, les visites virtuelles du campus et les projets vidéo éducatifs uniques.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo et la diffusion de contenu ?

HeyGen prend en charge l'enregistrement d'écran, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques, améliorant vos projets vidéo. Vous pouvez également redimensionner et exporter des vidéos dans divers formats d'aspect pour un partage facile sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes, positionnant HeyGen comme un éditeur vidéo complet.

Au-delà des matériaux de classe, quels autres types de vidéos les écoles peuvent-elles créer avec HeyGen ?

HeyGen est polyvalent, permettant aux écoles de produire des vidéos marketing scolaires de haute qualité, des vidéos de collecte de fonds, des visites virtuelles du campus et des bulletins vidéo. C'est un outil puissant de création vidéo pour tous les besoins de communication et de promotion scolaire, allant au-delà des utilisations de base du créateur de vidéos éducatives.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo