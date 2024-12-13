Créez une présentation de projet engageante d'une minute adaptée à un projet de 'créateur de vidéos pour lycéens', ciblant les élèves et les enseignants. Utilisez un style visuel clair et informatif et une voix off professionnelle générée avec la capacité de génération de voix off de HeyGen pour expliquer un sujet complexe ou présenter un projet de recherche. Cette vidéo doit allier une esthétique moderne à un audio facile à comprendre pour rendre le contenu accessible et percutant.

Générer une Vidéo