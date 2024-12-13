Renforcez Votre École : Outil de Création Vidéo pour Lycée
Produisez des vidéos promotionnelles scolaires professionnelles et des visites virtuelles du campus en utilisant des avatars AI pour des présentations dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Vous cherchez à captiver les futurs élèves et leurs parents avec une vidéo marketing scolaire dynamique de 30 secondes optimisée pour les réseaux sociaux ? Produisez un clip court et visuellement attrayant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement un récit accrocheur sur les événements scolaires ou les programmes uniques, accompagné d'une musique de fond entraînante.
Pour les enseignants expliquant des sujets complexes, développez une vidéo éducative de 2 minutes ciblant les élèves, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une narration cohérente et amicale. Le style visuel doit être propre et concis, incorporant des graphiques de soutien et du texte à l'écran, tandis que l'audio reste clair et concentré pour aider à la compréhension du contenu du 'créateur de vidéos éducatives'.
Mettez en avant l'esprit vibrant d'un club de lycée avec une vidéo de 45 secondes montrant l'implication des élèves pour la communauté scolaire élargie et les parents. Cette vidéo doit adopter un style visuel authentique et dynamique, accompagné d'une musique engageante et de sous-titres facilement compréhensibles générés à l'aide de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant le processus de 'création vidéo' simple et percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez le Contenu Éducatif.
Permettez aux enseignants et élèves de lycée de créer des vidéos éducatives captivantes, enrichissant les expériences d'apprentissage et atteignant un public plus large.
Créez des Médias Scolaires Dynamiques.
Produisez rapidement et facilement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et des clips courts pour les annonces scolaires, les promotions d'événements ou les projets créatifs des élèves.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo pour les lycéens et les enseignants ?
HeyGen offre une interface conviviale avec des outils vidéo AI, y compris des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, ce qui en fait un créateur de vidéos idéal pour des fins éducatives. Les enseignants et les élèves peuvent facilement créer du contenu engageant sans expérience préalable en montage, simplifiant ainsi le processus de création vidéo.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos éducatives et le contenu marketing scolaire ?
Absolument ! HeyGen propose des modèles étendus et des mouvements de glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque, des ressources de bibliothèque multimédia et des fonctionnalités d'édition AI. Cela le rend parfait pour les vidéos promotionnelles scolaires, les visites virtuelles du campus et les projets vidéo éducatifs uniques.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo et la diffusion de contenu ?
HeyGen prend en charge l'enregistrement d'écran, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques, améliorant vos projets vidéo. Vous pouvez également redimensionner et exporter des vidéos dans divers formats d'aspect pour un partage facile sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes, positionnant HeyGen comme un éditeur vidéo complet.
Au-delà des matériaux de classe, quels autres types de vidéos les écoles peuvent-elles créer avec HeyGen ?
HeyGen est polyvalent, permettant aux écoles de produire des vidéos marketing scolaires de haute qualité, des vidéos de collecte de fonds, des visites virtuelles du campus et des bulletins vidéo. C'est un outil puissant de création vidéo pour tous les besoins de communication et de promotion scolaire, allant au-delà des utilisations de base du créateur de vidéos éducatives.