Générateur de Vidéos de Haute Qualité : Créez des Visuels Époustouflants

Générez des vidéos marketing professionnelles avec des visuels générés par AI et des capacités de texte en vidéo à partir de script fluides.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment produire facilement une démonstration de produit impressionnante en utilisant le générateur de vidéos AI de HeyGen. Le style visuel doit être élégant, moderne et en haute définition, avec une voix off claire et professionnelle expliquant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' et démontrant comment obtenir une mise à l'échelle 4K époustouflante pour un rendu final soigné.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, illustrant comment transformer des séquences de faible qualité existantes en un atout professionnel. Cette vidéo engageante doit mettre en avant le 'Support de bibliothèque/média stock' de HeyGen pour compléter le processus de 'Netteté et mise à l'échelle des séquences de faible qualité', le tout sur une musique entraînante avec une voix off énergique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, détaillant les fonctionnalités avancées de l'éditeur vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être propre, professionnel et instructif, utilisant les 'Avatars AI' de HeyGen pour guider les spectateurs à travers l'ajustement de la luminosité, du contraste et de la saturation, accompagné d'une voix off calme et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle rapide de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les entreprises de commerce électronique, mettant en avant la rapidité et la qualité de la génération de contenu. Cette vidéo riche en visuels doit présenter les 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour améliorer l'accessibilité, démontrant comment exploiter ses capacités en tant que générateur de vidéos de haute qualité avec des voix off à sonorité humaine pour créer des courts-métrages captivants pour les plateformes en ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Haute Qualité

Créez sans effort des vidéos professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par AI, transformant vos idées en contenu visuel de haute qualité prêt pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte souhaité. Notre fonctionnalité `Texte en vidéo à partir d'un script` générera automatiquement du contenu vidéo basé sur votre script, posant les bases de votre vidéo de haute qualité.
2
Step 2
Choisissez des Éléments Visuels
Choisissez parmi divers `Avatars AI` et modèles pour créer des visuels dynamiques. Intégrez des médias stock pour compléter parfaitement votre récit, assurant des `Visuels générés par AI` captivants.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo avec la `Génération de voix off` par AI, offrant des `voix off à sonorité humaine` qui correspondent parfaitement au ton et au message de votre vidéo pour une expérience immersive.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre projet en utilisant le `Redimensionnement et exportation de ratio d'aspect` pour préparer votre vidéo dans diverses résolutions. Vos `vidéos marketing` professionnelles sont maintenant prêtes à être partagées sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Expériences de Formation et d'Apprentissage

Développez des vidéos de formation interactives de haute qualité qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos de haute qualité ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéo sans effort. Il utilise des avatars AI et des voix off à sonorité humaine pour créer rapidement du contenu vidéo professionnel et de haute qualité à partir de votre script, rendant le processus très efficace.

HeyGen peut-il améliorer et mettre à l'échelle des séquences vidéo de faible qualité existantes ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant Améliorateur et Mise à l'échelle de Vidéo. Il peut affiner et mettre à l'échelle des séquences de faible qualité, y compris des options pour la mise à l'échelle 4K et l'ajustement de la luminosité, du contraste et de la saturation pour améliorer considérablement la qualité de votre vidéo.

HeyGen est-il un outil basé sur le web, et quelles fonctionnalités soutiennent un flux de travail efficace ?

HeyGen est un outil entièrement basé sur le web, le rendant accessible de n'importe où pour générer des vidéos professionnelles. Il offre de nombreux modèles et scènes, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias avec des photos et vidéos stock, simplifiant votre flux de travail de création vidéo.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing professionnelles ?

HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de branding robustes, y compris la personnalisation de logo et de couleur, qui sont cruciaux pour créer des vidéos marketing cohérentes. Cela garantit que vos visuels générés par AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque à travers diverses plateformes et ratios d'aspect.

