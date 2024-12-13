Créez des Vidéos Publicitaires à Fort Taux de Conversion qui Génèrent des Ventes
Augmentez les taux de conversion en créant des publicités convaincantes avec une narration visuelle puissante. Les avatars AI de HeyGen simplifient la production professionnelle.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes conçue pour les responsables marketing cherchant à produire des créations gagnantes qui génèrent des résultats et améliorent leur flux de production de vidéos publicitaires. Cette pièce informative doit adopter un style visuel professionnel et épuré avec une narration directe expliquant une fonctionnalité clé, se terminant par un appel à l'action clair, le tout construit efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script.
Pour une marque de commerce électronique lançant un nouveau produit, une publicité de 60 secondes doit viser à établir des connexions émotionnelles fortes avec leur public cible. La vidéo doit présenter des visuels cinématographiques, riches en images de style de vie inspirantes, complétées par une génération de voix off engageante qui évoque le désir et l'excitation, assurant un engagement élevé tout au long de la publicité.
Produisez une vidéo publicitaire percutante de 15 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, en se concentrant sur la transmission d'un message clair dans les 3 premières secondes pour un impact maximal. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes vibrants et un audio tendance et non intrusif, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que le message soit transmis efficacement même sans son.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires à Fort Taux de Conversion.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires convaincantes et performantes, conçues pour capter l'attention et maximiser vos taux de conversion avec l'AI.
Produisez du Contenu Publicitaire Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos publicitaires et des clips diversifiés et engageants optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos publicitaires à fort taux de conversion ?
HeyGen est idéal pour produire des vidéos publicitaires à fort taux de conversion en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, permettant une narration visuelle convaincante. Ses techniques créatives et ses modèles personnalisables aident à intégrer un appel à l'action fort, améliorant les taux de conversion de vos campagnes.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos publicitaires ?
HeyGen simplifie la production de vidéos publicitaires en transformant directement les scripts publicitaires en contenu vidéo professionnel. Avec des fonctionnalités comme la génération de texte en vidéo et la génération automatique de voix off, vous pouvez créer et itérer rapidement vos créations sans équipement complexe.
HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque sur toutes mes vidéos publicitaires ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos publicitaires maintiennent la cohérence de la marque sur toutes les créations gagnantes. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et utilisez des modèles personnalisables pour aligner chaque vidéo avec votre identité visuelle.
Quels aspects de la publicité vidéo HeyGen optimise-t-il pour diverses plateformes ?
HeyGen facilite l'optimisation des publicités vidéo spécifiques à chaque plateforme en offrant des options de redimensionnement et d'exportation flexibles pour vos vidéos publicitaires. Cela garantit que votre contenu est parfaitement formaté pour différentes plateformes, améliorant l'engagement et la portée auprès de divers publics avec un message clair.