Générateur de Vidéos Tutoriels pour des Guides Simples

Transformez des instructions complexes en vidéos explicatives claires en utilisant des avatars AI. Simplifiez la documentation vidéo sans compétences en montage requises.

Créez une vidéo tutorielle de 45 secondes où un avatar AI guide les propriétaires de petites entreprises dans la mise en place de leur première campagne de marketing par e-mail en utilisant un logiciel complexe, simplifiant chaque étape avec des instructions claires et concises et un style visuel et audio professionnel et amical, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation engageante.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes présentant un nouveau gadget technologique aux professionnels du marketing, en utilisant des visuels modernes, une musique de fond entraînante et des transitions rapides de scènes pour mettre en avant les caractéristiques clés, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit captivant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation de 30 secondes pour les départements RH afin d'intégrer de nouveaux employés, fournissant des instructions rapides et étape par étape sur la politique de l'entreprise avec un style informatif et visuellement attrayant et une voix claire, convertissant sans effort un script détaillé en vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, sans nécessiter de compétences préalables en montage vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 20 secondes pour les équipes de support client, démontrant une solution de dépannage courante pour un produit, présentée dans un style visuel lumineux et convivial avec une voix générée par AI expliquant le processus, utilisant efficacement la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication claire et une cohérence pour les guides utilisateurs.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels

Transformez des informations complexes en tutoriels vidéo clairs et engageants sans effort. Créez des guides pratiques et professionnels de haute qualité qui informent et éduquent votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par taper ou coller votre script de tutoriel, permettant à notre plateforme de convertir votre texte en une vidéo dynamique grâce à la génération de script AI.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Visuel
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo professionnels pour structurer instantanément le flux visuel et le design de votre tutoriel.
3
Step 3
Ajoutez un Présentateur AI
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre tutoriel avec une narration engageante et humaine.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel Final
Téléchargez votre tutoriel complété sous forme de fichier MP4 dans le format souhaité, prêt pour une distribution immédiate et l'engagement de votre audience.

Cas d'Utilisation

Améliorez les Programmes de Formation

Améliorez l'intégration des employés et la formation sur les produits avec des vidéos tutoriels engageantes générées par AI, conduisant à une meilleure rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos tutoriels accessible sans compétences en montage vidéo ?

HeyGen permet à quiconque de devenir créateur de vidéos tutoriels grâce à son générateur de vidéos AI intuitif, vous permettant de produire des vidéos explicatives professionnelles en utilisant des modèles de vidéos prêts à l'emploi et des capacités simples de texte-à-vidéo, sans nécessiter de compétences préalables en montage vidéo.

HeyGen peut-il intégrer l'identité de ma marque et utiliser des avatars AI personnalisés dans ma documentation vidéo ?

Absolument. HeyGen offre un contrôle total de la marque, vous permettant de télécharger des éléments de marque tels que des logos et des couleurs. Vous pouvez également utiliser nos divers avatars AI pour présenter votre documentation vidéo, assurant un aspect cohérent et professionnel.

HeyGen inclut-il un générateur de script AI et une synthèse vocale avancée pour les vidéos pédagogiques ?

Oui, HeyGen propose un générateur de script AI pour vous aider à créer des récits captivants. Combiné à une large gamme de langues de synthèse vocale et d'options de voix off, vos vidéos pédagogiques auront un son clair et naturel.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour produire et partager efficacement des vidéos explicatives et de formation ?

HeyGen propose des outils robustes pour créer du contenu engageant de créateur de vidéos explicatives et de formation, y compris une riche bibliothèque multimédia et des options d'exportation fluides pour diverses plateformes comme les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement générer des vidéos AI adaptées à votre audience.

