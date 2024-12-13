Générateur de Vidéos de Formation pour le Service d'Assistance : Améliorez l'Efficacité du Support

Créez instantanément des vidéos de formation engageantes pour l'intégration et le support client en utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel concis de 45 secondes pour les agents du service d'assistance existants, axé sur la résolution efficace d'un problème courant de support client, en maintenant un style visuel et audio informatif et engageant. Intégrez de manière transparente la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement des dialogues précis, en assurant davantage de clarté et d'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement, améliorant ainsi vos vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux équipes L&D et aux managers, mettant en avant les capacités de HeyGen en tant que générateur de vidéos AI pour produire une documentation vidéo cohérente et de haute qualité. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle et audio moderne et autoritaire, en soulignant l'efficacité et la clarté grâce à une génération sophistiquée de voix off et des visuels riches provenant de la bibliothèque de médias intégrée/soutien de stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo pratique de 90 secondes pour les formateurs techniques et les spécialistes L&D, démontrant un module de formation technique complexe avec une présentation visuelle et audio détaillée et propre. Cette vidéo doit incorporer efficacement l'enregistrement d'écran d'un flux de travail logiciel et utiliser le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes d'apprentissage, montrant comment une plateforme vidéo AI peut renforcer les outils d'automatisation des flux de travail.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour le Service d'Assistance

Transformez rapidement des procédures complexes du service d'assistance en guides vidéo engageants, améliorant la formation des agents et l'efficacité du support client avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Utilisez un Modèle
Commencez par rédiger votre script de formation ou sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes préconçus pour guider la création de votre contenu pour les procédures du service d'assistance.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre marque, et associez-le à une voix off naturelle pour délivrer votre message de formation de manière claire et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Médias et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos et musiques pertinentes de la bibliothèque de médias. Générez automatiquement et personnalisez les sous-titres/captions pour assurer l'accessibilité et la clarté pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Une fois votre vidéo de formation perfectionnée, exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez-la facilement avec votre équipe ou intégrez-la dans votre système de gestion de l'apprentissage pour simplifier l'intégration et le perfectionnement des agents.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

Décomposez des procédures complexes du service d'assistance et des sujets de support technique en vidéos éducatives claires et faciles à comprendre pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie le processus en utilisant l'AI générative, vous permettant de créer des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI et des voix off AI à partir d'un simple script, réduisant considérablement le temps de production et rendant la formation plus efficace.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos de formation pour le service d'assistance ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des vidéos de formation complètes pour le service d'assistance et la documentation vidéo, améliorant le support client et les processus d'intégration avec un contenu clair et cohérent.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour les équipes L&D ?

HeyGen permet aux équipes L&D de produire efficacement des cours de formation de haute qualité et du contenu éducatif. Ses avatars AI, ses modèles étendus et ses capacités de texte à vidéo permettent une création rapide et un partage de connaissances à travers votre organisation.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées pour la production vidéo professionnelle ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour la production vidéo professionnelle, y compris des sous-titres/captions automatiques, des contrôles de branding et un éditeur intuitif. Cela garantit que vos vidéos générées par AI répondent à des normes élevées pour diverses communications internes et externes.

