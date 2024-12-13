Créateur de Vidéos de Support du Service d'Assistance : Améliorez la Satisfaction Client

Élevez votre support client avec des tutoriels vidéo engageants. Créez facilement du contenu professionnel en utilisant des avatars AI pour une résolution plus rapide et un meilleur service.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développer une vidéo d'intégration engageante de 2 minutes pour les nouveaux membres de l'équipe de support du service d'assistance, décrivant le processus standard d'escalade des tickets et les outils internes. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et informatif, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter de manière cohérente des procédures complexes d'automatisation des flux de travail.
Exemple de Prompt 2
Créer une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux utilisateurs avancés existants, mettant en avant les améliorations clés des nouvelles fonctionnalités d'une mise à jour logicielle récente. Cette vidéo technique doit être concise et dynamique, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu efficace et un déploiement rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevoir une vidéo FAQ de 45 secondes ciblant les clients potentiels, répondant à leurs questions préalables les plus courantes sur la compatibilité des produits. La vidéo nécessite un style visuel amical, accessible et épuré, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation cohérente et de marque au sein de la base de connaissances.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Support du Service d'Assistance

Créez rapidement des vidéos de support du service d'assistance engageantes avec des outils alimentés par l'AI pour améliorer votre base de connaissances et la satisfaction client.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre contenu ou script de support du service d'assistance pour transformer instantanément le texte en une vidéo dynamique avec notre fonctionnalité puissante de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI dans notre bibliothèque diversifiée pour présenter professionnellement votre message de support et engager votre audience.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en intégrant le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque à l'aide de contrôles de marque intuitifs pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez et exportez votre vidéo de support du service d'assistance, en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour un partage optimal sur diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Explicatives Rapides pour le Support

Créez rapidement des explications vidéo concises et engageantes pour les problèmes courants, améliorant la communication et accélérant la résolution des tickets.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de support du service d'assistance ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de support du service d'assistance professionnelles en utilisant l'AI. Notre plateforme vous permet de générer des tutoriels vidéo engageants directement à partir de scripts textuels, en exploitant les capacités du générateur vidéo AI et des modèles préconstruits pour accélérer la production de contenu.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer les tutoriels vidéo de support client ?

Absolument, les avatars AI de HeyGen offrent un visage cohérent et amical pour vos vidéos de support client et tutoriels vidéo. Ces acteurs vocaux AI peuvent transmettre l'information clairement, rendant votre contenu vidéo plus engageant et personnel pour les spectateurs.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour optimiser l'accessibilité et le flux de travail des vidéos de support ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme les sous-titres instantanés, y compris les sous-titres traduits, pour garantir que vos vidéos de support soient accessibles à un public mondial. Notre plateforme prend également en charge les enregistrements d'écran et offre des outils de montage vidéo, s'intégrant parfaitement dans votre automatisation de flux de travail existante pour une gestion de contenu efficace.

Comment les vidéos explicatives réalisées avec HeyGen peuvent-elles améliorer notre base de connaissances ?

Créer des vidéos explicatives engageantes avec HeyGen vous permet de remplir votre base de connaissances avec des vidéos de support en ligne dynamiques et faciles à comprendre. Ces vidéos servent d'outils d'apprentissage asynchrones efficaces, répondant aux questions courantes et réduisant considérablement le besoin d'interactions de support en direct.

