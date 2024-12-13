Générateur de Vidéos pour Centre d'Aide : Créez des Guides avec l'AI

Créez facilement une documentation vidéo générée par AI pour votre centre d'aide, transformant n'importe quel script en contenu captivant avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo tutorielle concise d'une minute démontrant comment utiliser efficacement un générateur de vidéo AI pour produire du contenu de haute qualité pour un centre d'aide. Cette vidéo doit cibler les spécialistes du support technique et les gestionnaires de contenu, en employant un style visuel propre et professionnel avec une voix off claire et calme. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement le contenu à partir d'une explication écrite.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 1,5 minute mettant en avant la puissance de la documentation vidéo générée par AI pour la formation interne. Conçue pour les chefs de produit et les rédacteurs techniques, cette vidéo présentera une esthétique visuelle moderne et engageante, complétée par un texte dynamique à l'écran et un avatar AI amical. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, rendant la documentation accessible et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction complète de 2 minutes détaillant comment un générateur de texte-à-vidéo peut simplifier le processus d'intégration des nouveaux employés. Conçue pour les professionnels des ressources humaines et les coordinateurs de formation, la vidéo doit maintenir un style visuel accueillant et informatif avec une voix chaleureuse et encourageante. Intégrez la génération de voix off de HeyGen pour produire une piste audio cohérente et professionnelle à travers plusieurs modules de formation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'annonce rapide de 0,5 minute pour les équipes de support client, illustrant comment créer rapidement des réponses courtes et utiles aux questions courantes. Cette vidéo vise les agents de service client et les propriétaires de petites entreprises, privilégiant un style visuel lumineux et convivial avec un ton audio optimiste. Maximisez l'efficacité en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler et personnaliser rapidement la vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Centre d'Aide

Transformez facilement votre documentation de support en guides vidéo captivants, améliorant la compréhension des utilisateurs et réduisant les tickets de support avec notre générateur de vidéos AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Saisissez le contenu de votre centre d'aide dans le générateur de texte-à-vidéo pour former le récit de votre documentation vidéo, posant les bases d'un guide efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un Avatar AI pour présenter vos informations, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante à votre documentation vidéo générée par AI.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres pour Plus de Clarté
Générez et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions à votre vidéo, rendant votre contenu de centre d'aide accessible et facile à suivre pour tous les utilisateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Rendez votre documentation vidéo finale et exportez-la en tant que fichier MP4, prête pour une intégration transparente dans votre centre d'aide ou vos réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les informations complexes pour une documentation plus claire

.

Transformez des instructions complexes et des détails techniques en documentation vidéo facilement compréhensible, améliorant la compréhension des utilisateurs et réduisant les tickets de support.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour la documentation ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme des scripts textuels en documentation vidéo captivante. Il utilise des modèles AI pour créer des vidéos professionnelles, complètes avec des Avatars AI et une génération de voix AI, simplifiant considérablement la création de contenu.

Quels outils d'édition vidéo HeyGen propose-t-il pour améliorer le contenu généré par AI ?

HeyGen offre des outils d'édition vidéo AI robustes, permettant aux utilisateurs d'affiner leurs vidéos générées par AI. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que le découpage vidéo, la suppression de l'arrière-plan et la génération automatique de sous-titres pour personnaliser efficacement votre contenu.

HeyGen peut-il aider à générer des guides utilisateur étape par étape et des vidéos d'intégration ?

Absolument, HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos pour centre d'aide, idéal pour créer des guides utilisateur clairs et étape par étape ainsi que des vidéos d'intégration engageantes. Ses capacités de texte-à-vidéo vous permettent de produire rapidement une documentation vidéo professionnelle générée par AI pour divers besoins d'instruction.

Comment la technologie d'avatar et de voix AI de HeyGen améliore-t-elle la création de vidéos ?

Les Avatars AI innovants de HeyGen et son générateur de voix AI avancé donnent vie à vos scripts, créant des têtes parlantes réalistes sans besoin de tournage traditionnel. Cette technologie permet aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles de haute qualité sans effort, améliorant la création de contenu avec des visuels et un audio dynamiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo