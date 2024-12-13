Créateur de Vidéos de Flux de Travail en Santé : Simplifiez & Formez

Rationalisez la formation du personnel et l'éducation des patients en transformant des scripts en vidéos captivantes avec génération de voix off AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo explicative animée de 45 secondes ciblant les patients, expliquant les avantages des bilans de santé préventifs réguliers. Le style visuel doit être engageant et accessible, utilisant des couleurs vives et des animations simples pour décomposer des informations médicales complexes en morceaux digestes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer automatiquement la narration, garantissant des vidéos éducatives claires pour les patients avec des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes présentant un nouveau service de télésanté aux clients potentiels et aux médecins référents. L'esthétique de la vidéo doit être moderne et dynamique, avec des coupes rapides et des visuels de haute qualité issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en avant les caractéristiques clés. Créez un récit captivant en utilisant divers styles vidéo, en construisant rapidement un brouillon de générateur vidéo AI qui peut être facilement personnalisé à l'aide des modèles et scènes de HeyGen, encourageant une adoption rapide du service.
Produisez une vidéo de présentation de 90 secondes pour le personnel administratif nouvellement embauché, détaillant la procédure correcte pour la gestion des dossiers des patients, conformément aux directives HIPAA. Cette expérience de créateur de vidéos de flux de travail de santé doit être simple et professionnelle, présentant clairement les étapes en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour diverses plateformes internes. Incorporez des instructions claires et concises délivrées via la génération de voix off et soutenez-les avec des superpositions de texte à l'écran, créant une production vidéo efficace et rationalisée.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Flux de Travail en Santé

Créez rapidement des vidéos éducatives pour les patients et de formation du personnel conformes à la HIPAA avec notre générateur vidéo AI, rationalisant les opérations et améliorant la précision médicale.

Créez Votre Script
Rédigez votre contenu en décrivant le flux de travail en santé. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir instantanément votre texte en un brouillon vidéo, formant la base de vos vidéos de flux de travail de la clinique.
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement votre contenu de flux de travail en santé. Cela améliore l'engagement, que ce soit pour des vidéos éducatives pour les patients ou des vidéos de formation du personnel.
Ajoutez des Visuels & de l'Audio
Améliorez votre vidéo avec du contenu pertinent de la bibliothèque de médias et générez des voix off professionnelles. Incluez facilement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de flux de travail en santé en appliquant des contrôles de marque pour un look cohérent. Exportez-la dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide, rendant votre contenu de générateur vidéo AI prêt à l'emploi.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la Création de Contenu pour les Cours Médicaux

Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours médicaux et de contenus éducatifs aux professionnels de la santé et aux patients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de flux de travail en santé ?

HeyGen sert de générateur vidéo AI avancé, permettant une production efficace de vidéos de flux de travail en santé. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars générés par AI et des capacités de texte-à-vidéo pour rationaliser la production vidéo, rendant les processus complexes clairs et concis.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos éducatives engageantes pour les patients ?

Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire des vidéos éducatives captivantes pour les patients en utilisant des vidéos animées et divers styles vidéo. Personnalisez les scènes et incorporez des voix off professionnelles pour communiquer efficacement des informations vitales et améliorer la compréhension des patients.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos réalisées avec HeyGen ?

HeyGen offre une flexibilité créative étendue, permettant aux utilisateurs de personnaliser les scènes et de choisir parmi divers styles vidéo. Vous pouvez également utiliser des avatars générés par AI, ajouter de la musique de fond et incorporer des fonctionnalités de script et de voix off professionnelles pour produire un contenu de haute qualité et de marque.

Comment HeyGen améliore-t-il les vidéos de formation du personnel pour les professionnels de la santé ?

HeyGen révolutionne les vidéos de formation du personnel en permettant aux professionnels de la santé de créer rapidement des styles de vidéos d'entreprise avec AI. Vous pouvez transformer des scripts en visuels dynamiques avec des fonctionnalités de brouillon AI, des sous-titres, et enregistrer n'importe quoi pour produire des supports de formation engageants et cohérents.

